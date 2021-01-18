18 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

Son dakika haberine göre , abluka altındaki 'nde Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrailli Sözcü, Hamas'ın tünel çalışmalarının hedef alındığını belirtti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından saldırıyı duyurdu.

Adraee, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Aşdod kenti yakınlarına roket atılmasına karşılık Hamas'a ait mevzilere saldırı düzenlendiğini kaydetti.

İsrailli Sözcü, Hamas'ın tünel çalışmalarının hedef alındığını belirtti.

Gazze'deki saldırı, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerinde geniş çapta hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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