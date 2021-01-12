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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması! Batı Şeria'ya 850 konutluk yasa dışı yerleşim yeri kurulma kararını endişeyle karşılıyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması! Batı Şeria'ya 850 konutluk yasa dışı yerleşim yeri kurulma kararını endişeyle karşılıyoruz

tarafından yapılan açıklamada 'in Batı Şeria'da yasa dışı olarak inşa etmeyi planladığı 850 konut nedeniyle tepki gösterildi. Açıklamada "İsrail’in, Batı Şeria’da 850 konutluk ilave yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması! Batı Şeria'ya 850 konutluk yasa dışı yerleşim yeri kurulma kararını endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'e Batı Şeria'da inşa etmeyi planlanan konutlar nedeniyle tepki gösterildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz.

Bu adım İsrail'in, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil etmektedir.

İsrail'in, sözkonusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır.

Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail'e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz.

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