Korona mesajı panik yarattı! Cep telefonlarına gelen metni okuyanlar büyük korku yaşadı!
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Arızalanan filyasyon sistemi nedeniyle yüzlerce kişiye "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı atıldı. Mesajı okuyan kişiler büyük panik yaşarken, olay dünya çapında yankı buldu. İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı paniğe neden oldu.
"POZİTİF VAKALARLA TEMASLISINIZ"
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi. Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu.
"DİKKATE ALMAYIN"
Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi. İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi.
VAKALARDA SON DURUM
Güney Kıbrıs'ta dün son 24 satte 122 yeni vaka saptanırken, koronavirüsü nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kabettiği ifade edildi. Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 183'e ulaşırken, vaka sayısı 30 bine dayandı.