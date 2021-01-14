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Son dakika: İsrail İran’ın nükleer programına karşı yeni plan...

Başbakan 'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, konuya ilişkin talimatlarını ordudaki ilgili birimlere iletti. Başkanı Aviv Kochavi'nin ’ın nükleer programına karşı yeni planlama yapmaları konusunda ordudaki ilgili bölümlere talimat verdiği bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: İsrail İran’ın nükleer programına karşı yeni plan...

Başbakan 'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesinin haberinde, Kochavi'nin bu talimatının, nükleer programı üzerindeki çalışmaları hızlandırma sinyali veren 'ın son hamlelerinin ardından geldiği belirtildi.

Kochavi'nin, Müdürlüğü olarak nam salan ordudaki 3'üncü Daire ile Strateji Dairesi'ni 'ın nükleer programını durdurmak veya saldırılarına karşı koymak için 3 alternatif üretmeleri konusunda yetkilendirdiği ifade edilen haberde, bu planlamanın ordu bütçesine milyarlarca dolara mal olacağı kaydedildi.

Haberde, İran'ın, Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimiyle yeni bir nükleer anlaşmayı müzakere etme arzusunu açıklamasına rağmen, "sistemin karar vermesi durumunda, nükleer silah geliştirmek için harcayacağı süreyi önemli ölçüde kısaltmasına imkan verecek birkaç adım" attığı ileri sürülerek, İsrail istihbaratının Tahran'ın, emir verildikten sonra bir yıl içinde tamamen işlevsel bir askeri nükleer tesis oluşturabileceğine inandığına işaret edildi.

Öte yandan, Savunma Bakanı Benny Gantz da gazeteye verdiği demeçte, "İran hem zenginleştirilmiş maddeler hem de saldırı kabiliyetleri açısından araştırma ve geliştirmede son yıllarda ilerleme kaydetti ve gerçekten nükleer silahlara sahip olmak isteyen bir rejime sahip." dedi.

Gantz, "İsrail'in masada askeri bir seçeneğe ihtiyacı olduğu açık. Bunun için kaynak ve yatırım gerekiyor ve bunu başarmak için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İsrailli yetkililerin, Tel Aviv'in "İran ile nükleer konusunda daha iyi bir anlaşmanın formülasyonunu sağlamak için" ABD ile ilişkilerde hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledikleri belirtilen haberde, Başbakan Netanyahu'nun bu çalışmalara öncülük edecek özel bir ismi görevlendirmeyi planladığı kaydedildi.

Haberde, "Muhtemelen, haziran ayında emekli olması planlanan Başkanı Yossi Cohen bu göreve getirilecek." ifadelerine yer verildi.

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