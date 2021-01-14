Son dakika: İsrail İran’ın nükleer programına karşı yeni plan...

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da gazeteye verdiği demeçte, "İran hem zenginleştirilmiş maddeler hem de saldırı kabiliyetleri açısından araştırma ve geliştirmede son yıllarda ilerleme kaydetti ve gerçekten nükleer silahlara sahip olmak isteyen bir rejime sahip." dedi.

Gantz, "İsrail'in masada askeri bir seçeneğe ihtiyacı olduğu açık. Bunun için kaynak ve yatırım gerekiyor ve bunu başarmak için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İsrailli yetkililerin, Tel Aviv'in "İran ile nükleer konusunda daha iyi bir anlaşmanın formülasyonunu sağlamak için" ABD ile ilişkilerde hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledikleri belirtilen haberde, Başbakan Netanyahu'nun bu çalışmalara öncülük edecek özel bir ismi görevlendirmeyi planladığı kaydedildi.

Haberde, "Muhtemelen, haziran ayında emekli olması planlanan Mossad Başkanı Yossi Cohen bu göreve getirilecek." ifadelerine yer verildi.