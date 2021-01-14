14 Ocak 2021, Perşembe
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BAE'den İsrail vatandaşları için vize kararı

Birleşik Emirlikleri'nin (), vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı açıklandı. BAE, vatandaşları İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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BAE'den İsrail vatandaşları için vize kararı

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Dışişleri Bakanlığı vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın onaylanmış halini İsrail'e sundu.

Açıklamada, anlaşmanın 30 gün içerisinde yürürlüğe gireceği ve İsrail vatandaşlarının vizesiz bir şekilde BAE'ye gidebileceği belirtildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle BAE, vatandaşları İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail ve BAE 20 Ekim'de karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma imzalarken, İsrail yönetimi 22 Kasım'da anlaşmayı onaylayarak BAE vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine onay verdi.

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