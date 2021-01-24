Donald Trump'ı iyileştiren tedavi umut olacak mı? Antikor kokteyli olarak bilinen tedavi Almanya'da başlıyor!
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde uygulandığı bilinen antikor kokteyli ilaç, Almanya'da koronavirüs tedavilerinde uygulanmaya başlanacak. Regeneron firması tarafından üretilen ilaç koronavirüsün ana proteinine yönelerek virüsü etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Biri insan, bir diğeri ise farelerden alınan iki antikorun birleşiminden elde edilen kokteylin bağışıklık sisteminin virüse karşı harekete geçmesini sağladığı biliniyor.
Covid-19'a yakalanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı 4 günde ayağı kaldırdığı şeklinde haberleri çıkan ve antikor kokteyli olarak bilinen REGN-COV2'in Almanya'da koronavirüs hastalarında kullanılacağı açıklandı.
TRUMP YÜKSEK DOZ ALMIŞTI
Trump'a bu kokteylden 8 miligram verildiği bilinse de klinik deneylerde yalnızca 2.4 miligramlık ilacın tedavi için yeterli olduğunun anlaşıldığı bildirilmişti. Bu durumun eski ABD başkanının neden daha yüksek doz aldığına dair soru işaretleri oluşturmuştu.
ACİL KULLANIM ONAYI VERMİŞTİ
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kasım ayında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanılan bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı vermişti.
ALMANYA SAĞLIK BAKANI DUYURDU
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Trump'ın Covid-19'u yenmesine yardımcı olan antikor tedavisinin Almanya'da uygulanmaya başlayacağını duyurdu.
400 BİN EURO'YA 200 BİN DOZ SATIN ALINDI
Almanya, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüsü yenmesine yardımcı olan antikor tedavisini uygulamaya hazırlanıyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, hükümetin antikor tedavisi için 400 milyon euro karşılığında 200 bin doz antikor ilacı satın aldığını söyledi.
"CİDDİ BİR İLERLEMEYİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR"
Antikor ilaçlarının önümüzdeki hafta üniversite hastanelerine dağıtılacağını belirten Spahn, Almanya'nın pandemiyle mücadelede bu yöntemi kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacağını ifade etti. İlaçları tedarik edecek üretici firmayı açıklamayan Spahn, bunun Trump'a verilen ilacın aynısı olduğunu kaydetti. Spahn, "Bu antikorları yüksek riskli hastalarda erken aşamalarda uygulamak ciddi bir ilerlemeyi önlemeye yardımcı olabilir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ekim 2020'de koronavirüse yakalanan Donald Trump'a ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından geliştirilen ve henüz onay almayan REGN-COV2 antikor tedavisi uygulanmıştı.
Antikor kokteylinin, Covid-19'a yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.
Uzmanlar antikor kokteylinin hastalığın hemen başında, uygulanması gerektiğini söylüyor. Hastaneye yatmış ya da oksijen terapisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmasına izin verilmiyor.