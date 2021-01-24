"CİDDİ BİR İLERLEMEYİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR"



Antikor ilaçlarının önümüzdeki hafta üniversite hastanelerine dağıtılacağını belirten Spahn, Almanya'nın pandemiyle mücadelede bu yöntemi kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacağını ifade etti. İlaçları tedarik edecek üretici firmayı açıklamayan Spahn, bunun Trump'a verilen ilacın aynısı olduğunu kaydetti. Spahn, "Bu antikorları yüksek riskli hastalarda erken aşamalarda uygulamak ciddi bir ilerlemeyi önlemeye yardımcı olabilir" dedi.