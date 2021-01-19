Müge Anlı’daki Dilara Gezgüç olayı şoke etti! TikTok mesajları sonu mu oldu?

Henüz 12 yaşında olan Dilara TikTok videoları ve mesajlaşmaları nedeniyle babasıyla kavga etti. TikTok'ta birkaç kişi ile konuşurken yakalanan Dilara, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk etti. 12 yaşındaki henüz bir çocuk olan Dilara kaçtı mı kaçırıldı mı?

