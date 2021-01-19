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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’daki Dilara Gezgüç olayı şoke etti! TikTok mesajları sonu mu oldu? Müge Anlı’daki Dilara Gezgüç olayı şoke etti! TikTok mesajları sonu mu oldu?
Müge Anlı'daki Dilara Güzgüç olayı herkesi şoke etti! 12 yaşındaki Dilara Güzgüç, 18 Ocak 2021'de İstabul Başakşehir'deki evlerinden kaçarak ortadan kayboldu. Annesi ve kardeşi uyurken ortadan kaybolan Dilara'nın mesajlaştığı bir kişiye kaçtığı iddia edildi. Kızlarını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen anne baba, kızlarının TikTok'taki mesajlaşmaları nedeniyle kızlarıyla tartıştıklarını ve buradan tanıştığı kişiyle kaçmış olabileceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 18:01 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 18:02
18 Ocak günü evden kaçan 12 yaşındaki Dilara Gezgüç olayı herkesi şoke etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 12 yaşındaki Dilara, izleyenleri şaşkına çevirdi. TikTok'ta mesajlaştığı bir kişiye kaçtığı düşünülen Dilara nerede merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
12 yaşındaki Dilara anne ve kardeüşinin uyduğu sırada telefonunu, kimliğini ve 250 TL parayı yanına alarak dün Başakşehir'deki evinden ayrıldı. Gözü yaşlı ailesi kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Henüz 12 yaşında olan Dilara TikTok videoları ve mesajlaşmaları nedeniyle babasıyla kavga etti. TikTok'ta birkaç kişi ile konuşurken yakalanan Dilara, babasıyla tartıştıktan sonra evi terk etti. 12 yaşındaki henüz bir çocuk olan Dilara kaçtı mı kaçırıldı mı?
12 yaşındaki Dilara Gezgüç, İstanbul'da kayboldu. Tiktok'ta mesajlaştığı çocuklara, 'Kaçacağım' diyerek mesajlar attığı ortaya çıkan Dilara Gezgüç'ün gözü yaşlı annesi canlı yayında, "Beni arayamıyorsa dayısı ve babasını arasın" dedi. Dilara'nın anneannesi gözyaşlarına boğuldu.
TİKTOK'DA SON 1 YILDA 5. ARAYIŞ!
TikTok videoları sonrası Müge Anlı, bu son 1 yılda 5. arayış diyerek evden kaçma yaşlarına dikkat çekti. "Dilara Gezgüç nereye gittiyse bugün hemen geri getirsin" diyen Müge Anlı çileden çıktı.