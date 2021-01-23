ABD askerleri yerlerde yatmıştı! First Lady Jill Biden kurabiye ile özür diledi

FIRST LADY'DEN 'KURABİYELİ' TEŞEKKÜR

Başkan Joe Biden, ABD Kongre Binası'nda yemin töreni günü görevli bazı Ulusal Muhafızlar'ın otoparkta uyumasından dolayı sonra özür diledi. First Lady Jill Biden ise askerlere Beyaz Saray'dan hediye olarak bisküvi getirerek bazı birliklere şahsen teşekkür etmek için ziyaret etti.