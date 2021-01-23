23 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrailli Yahudi yerleşimcilerden kalleş saldırı! Filistinli göstericilere köpekli müdahale...

İsrailli Yahudi yerleşimcilerden kalleş saldırı! Filistinli göstericilere köpekli müdahale...

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki 'daki El-Halil kenti yakınlarında yerleşim faaliyetlerini protesto eden Filistinlilere köpeklerle saldırdı. Yahudi yerleşimcilerin bölgesindeki toprakları kontrol altına alma girişimlerine yönelik protestoda aralarında gazetecilerin de olduğu bazı Filistinliler yaralandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.01.2021
ABONE OL
İsrailli Yahudi yerleşimcilerden kalleş saldırı! Filistinli göstericilere köpekli müdahale...

Filistinliler El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki toprakları ele geçirme girişimlerine ve bölge halkına yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenledi.

Yahudi yerleşimciler İsrail askerlerinin himayesi altında gösteriye katılan aralarında gazetecilerin de bulunduğu Filistinlilere köpeklerle saldırdı. Olaylar sırasında bazı Filistinliler yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler tarafından köpeklerle kovalanan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kameramanlarından Hamza el-Hattab ve Meşhur el-Vahvah'ın vücutlarında morluklar oluştu. Hattab tedavi için hastaneye nakledildi.

Gösteriye katılan Mesafer Yatta bölgesindeki Susya Köy Meclisi Sözcüsü Nasr Nevacia, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, bölgedeki Tevamin köyü sakinlerine yönelik devam eden saldırıları protesto ettiğini belirtti.

Bir haftadır köydeki Mur ailesinin yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını, yerleşimcilerin aileyi yaşadıkları mağaralardan çıkarmaya ve sahip oldukları tarım arazilerini terk etmeye zorladıklarını kaydeden Nevacia şunları ifade etti:

"Mur ailesinin toprakların kendilerine ait olduğunu kanıtlayan yasal belgeleri var ancak İsrail ordusu onları yerleşimci saldırılarından korumuyor."

Filistinli yetkililer, Mesafer Yatta bölgesi sakinlerinin sürekli olarak topraklarını kontrol altına almak isteyen yerleşimciler ve İsrail ordusu tarafından saldırılara maruz kaldığını belirtiyor.

BMden Filistin lehine 6 karar BM'DEN FİLİSTİN LEHİNE 6 KARAR
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Filistin seçimleri açıklaması DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "FİLİSTİN SEÇİMLERİ" AÇIKLAMASI
Filistin yönetimi: İsrailin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme planını kınıyoruz FİLİSTİN YÖNETİMİ: İSRAİL'İN YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİ GENİŞLETME PLANINI KINIYORUZ
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması! Batı Şeriaya 850 konutluk yasa dışı yerleşim yeri kurulma kararını endişeyle karşılıyoruz DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSRAİL AÇIKLAMASI! BATI ŞERİA'YA 850 KONUTLUK YASA DIŞI YERLEŞİM YERİ KURULMA KARARINI ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ
Son dakika: İsrail İran’ın nükleer programına karşı yeni plan... İSRAİL İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINA KARŞI YENİ PLAN...
Son dakika: İsrail, Gazze Şeridine hava saldırısı düzenledi İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA