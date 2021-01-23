Dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 99 milyon bin 874'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 122 bin 576'ya ulaştı.

Dünya genelinde 71 milyon 150 bin 485 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 728 bin 400 hasta tedavi altında bulunuyor.