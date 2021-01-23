Hangi ülkede kaç vaka var? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Ülke ülke rakamlar açıklandı!
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Dünya çapında şu ana kadar koronavirüs vaka sayısı 99 milyon'a ulaşırken, can kaybı 2 milyon 122 bin 576'ya yükseldi. Hangi ülkede kaç vaka var? Koronavirüs nedeniyle hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke detaylar...
Dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 99 milyon bin 874'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 122 bin 576'ya ulaştı.
Dünya genelinde 71 milyon 150 bin 485 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 728 bin 400 hasta tedavi altında bulunuyor.
VAKA SAYILARI BAZINDA ÜLKE SIRALAMASI
25 milyon 410 bin 241 ABD
10 milyon 654 bin 656 Hindistan
8 milyon 768 bin 280 Brezilya
3 milyon 698 bin 273 Rusya
3 milyon 617 bin 459 İngiltere
3 milyon 11 bin 257 Fransa
2 milyon 603 bin 472 İspanya
2 milyon 455 bin 185 İtalya
2 milyon 424 bin 328 Türkiye
2 milyon 129 bin 51 Almanya
1 milyon 987 bin 418 Kolombiya
1 milyon 853 bin 830 Arjantin
1 milyon 732 bin 290 Meksika
1 milyon 470 bin 879 Polonya
1 milyon 392 bin 568 Güney Afrika
1 milyon 367 bin 32 İran
1 milyon 187 bin 897 Ukrayna
1 milyon 88 bin 96 Peru
HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
424 bin 634 ABD
215 bin 513 Brezilya
153 bin 363 Hindistan
147 bin 614 Meksika
97 bin 329 İngiltere
85 bin 162 İtalya
72 bin 647 Fransa
68 bin 971 Rusya
57 bin 294 İran
55 bin 441 İspanya
52 bin 139 Almanya
50 bin 586 Kolombiya
46 bin 575 Arjantin
40 bin 76 Güney Afrika
39 bin 427 Peru
35 bin 253 Polonya
27 bin 664 Endonezya
24 bin 933 ile Türkiye
21 bin 778 ile Ukrayna
20 bin 675 ile Belçika