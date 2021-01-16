Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan "Filistin seçimleri" açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, seçimlerin düzenlenmesine ilişkin Başkanlık Kararnamesini yayımlamasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Filistinlilerarası uzlaşı sürecinde kaydedilen bu ilerlemeyi ve İstanbul'da evsahipliğini yaptığımız görüşmelerde varılan seçim mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik iradeyi takdirle karşılıyoruz. Bu kararla, Filistin davasının daha güçlü şekilde savunulması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Türkiye, seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesi için Filistin'e her türlü desteği vermeye hazırdır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN