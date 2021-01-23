ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kirli geçmişi! Terör örgütü YPG'yi o silahlandırdı

ABD'NİN YPG'YE DESTEK VERDİĞİNİ İTİRAF EDEN İLK İSİM



Eylül 2015'te Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde soruları yanıtlarken, "eğit-donat" programına katılanlardan yalnızca "dört veya beş kişinin" Suriye'de savaştığını söyledi. O dönemde bu sözleri büyük eleştiri topladı. ABD basını, Austin'in savunma bakanlığına aday gösterilmesiyle ilgili haberlerinde bu oturumda yaşananları hatırlatarak, siyasi deneyiminin az olduğuna vurgu yaptı. Aynı konuşmasında Austin, ABD'nin YPG'ye destek verdiğini kabul eden ilk askeri yetkili oldu. Austin, ABD Özel Harekat Güçleri'nin, YPG ile temas halinde olduklarını, danışmanlık ve yardım sağladıklarını ancak sıcak çatışmalara girmediklerini öne sürdü.





TÜRKİYE'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Irak'ta DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan bölgelerin geri alınması için başlatılan askeri operasyonların hazırlığında da yer alan Austin, bu dönemde Türkiye'yi de birkaç kez ziyaret etti.