ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kirli geçmişi! Terör örgütü YPG'yi o silahlandırdı
ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçmişte aldığı görevler Türkiye'nin güneyindeki olaylar silsilesini derinden ilgilendiriyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin Senato'dan onay aldıktan sonra yemin etti ve göreve başladı. Lloyd Austin ismi terör örgütü YPG'yi silahlandıran isim olarak tarihe geçti. Austin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndayken terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek YPG'yi silahlandırıp eğiten isim olarak hafızalara kazanmıştı.
ABD Senatosu'nda 2'ye karşı 93 oyla Savunma Bakanlığı onaylanan Austin, Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili David Norquist tarafından karşılandı.
İLK SİYAHİ SAVUNMA BAKANI
Austin, James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olabilen ikinci general oldu. Ayrıca Austin, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.
YIL GEÇMEDİĞİ İÇİN OYLAMA YAPILDI
ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral Austin'e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti. ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'dan muafiyet alması gerekiyor. Austin, 2016 yılında orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.
ORTA DOĞU'DA GÖREV YAPTI
Lloyd Austin, Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde birlikte çalıştı. Orta Doğu'yu yakından tanıyan bir isim olan Austin, 2010-2011 yılları arasında Irak'taki ABD askerlerinin başındaydı. Lloyd Austin, bu dönemde Irak'taki askerlerin geri çekilmesi ve Irak ordusuna danışmanlık faaliyetlerini yürüttü.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'Yİ SİLAHLANDIRAN İSİM
Lloyd Austin, 2013 yılında CENTCOM'un (ABD Merkez Komutanlığı) başına atandı. Austin, Suriye'deki iç savaşta ve DEAŞ'la mücadelede sık sık ön plana çıktı. ABD Savunma Bakanı o dönemde DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de terör örgütü YPG/PYD'nin silahlandırılmasında ve "eğit-donat" programı kapsamında eğitilmesinde önemli rol oynadı.
PKK İÇİN DEAŞ'A HAVA OPERASYONU YAPTI
Austin, DEAŞ'ın PKK-PYD-YPG'nin kontrolü altındaki Kobani'ye (Ayn el-Arab) yönelik saldırılarını püskürtmek için ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava operasyonları düzenlemesinde önemli rol oynadı. Austin, o dönemde yaptığı açıklamada, koalisyonun hava operasyonları sonucu yüzlerce DEAŞ militanının öldürüldüğünü ve PKK-PYD-YPG'nin kaybettikleri toprakları geri almasına yardımcı olduklarını söyledi.
ABD'NİN YPG'YE DESTEK VERDİĞİNİ İTİRAF EDEN İLK İSİM
Eylül 2015'te Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde soruları yanıtlarken, "eğit-donat" programına katılanlardan yalnızca "dört veya beş kişinin" Suriye'de savaştığını söyledi. O dönemde bu sözleri büyük eleştiri topladı. ABD basını, Austin'in savunma bakanlığına aday gösterilmesiyle ilgili haberlerinde bu oturumda yaşananları hatırlatarak, siyasi deneyiminin az olduğuna vurgu yaptı. Aynı konuşmasında Austin, ABD'nin YPG'ye destek verdiğini kabul eden ilk askeri yetkili oldu. Austin, ABD Özel Harekat Güçleri'nin, YPG ile temas halinde olduklarını, danışmanlık ve yardım sağladıklarını ancak sıcak çatışmalara girmediklerini öne sürdü.
TÜRKİYE'Yİ DE ZİYARET ETTİ
Irak'ta DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan bölgelerin geri alınması için başlatılan askeri operasyonların hazırlığında da yer alan Austin, bu dönemde Türkiye'yi de birkaç kez ziyaret etti.