Son dakika: Trump'tan Beyaz Saray'a sessiz veda! ABD tarihinin en sıra dışı başkanlık yemin törenine tanıklık etti
Kovid-19 salgını ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının gölgesinde yapılacak olan Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni, Trump'ın da törene katılmayacak olması sebebiyle ülke tarihinin en sıra dışı yemin günlerinden biri olarak şimdiden kayıtlara geçti. Gelen son dakika bilgisine göre Donald Trump, devir teslime saatler kala Beyaz Saray'a veda etti. Veda konuşması yapan Trump, "Bir şekilde geri döneceğim. Biz sıradan bir yönetim değildik. 4 yıllık muhteşem bir süre geçirdim. Ekonomimiz pandemi öncesine göre daha iyi durumda. Bu bir veda değil, tekrar karşılaşacağız." dedi. 3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından oldukça netameli bir süreç geçiren ABD'de seçimleri kazanan Biden, bugün yemin ederek resmen görevine başladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump döneminin sonuna gelindi. Kasım ayındaki seçimi kaybeden Başkan Donald Trump bugün görevi Demokratların adayı Joe Biden'a devretti.
Saat 16.15'te ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump ve ailesi Beyaz Saray'ın bahçesindeki helikoptere binerek başkanlık konutunu terketti.
Kasım ayında başkan seçilen Joe Biden, Türkiye saati ile 19.30'da yemin etti.
Trump, devir teslime saaatler kala, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı Florida'daki konutlarına götürecek helikopter Beyaz Saray bahçesine indi. Washington'dan erken ayrılan Trump, Air Force One ile son kez uçtu.
Beyaz Saray'dan ayrılırken açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump şu ifadeleri kullandı:
Amerikan halkını seviyorum, Umarım uzun soluklu bir veda olmaz.
TRUMP'IN VEDA KONUŞMASI
Saat 16.30'da helikopterle Maryland Askeri Üssü'ne geçen Donald Trump buradan veda konuşması gerçekleştirdi.
Trump, "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla" dedi.
Melania Trump, "Sizin First Lady'niz olmak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.
TRUMP'TAN BIDEN'A MEKTUP
CNN' International'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken halefi Joe Biden'a bir mektup bıraktı. Mektubun içeriği henüz bilinmiyor.
O ANLARDA BIDEN KİLİSEDEYDİ
Trump'ın Beyaz Saray'a veda ettiği ve konuşma yaptığı anlarda yeni başkan Joe Biden eşi Jill Biden ile Washington'daki kilisedeki ayine katıldı.
ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE'DEN VEDA MESAJI
ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıklar devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, veda mesajı yayınladı. Pence "Geçtiğimiz dört yıl içinde Başkan Yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu" dedi.
Pence, başkent Washington'da 6 Ocak'ta meydana gelen Temsilciler Meclisi baskını sırasında, oylamayı durdurmuş, binanın güvenliği sağlandıktan sonra Başkan Trump'ın eleştirilerine rağmen oylamaya devam kararı vermişti. Oylama sonucunda ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 'Başkanlığı' kongre tarafından tescil edilmişti.
Başkan Yardımcısı olarak görevinin son gününde veda mesajı yayınlayan Mike Pence "Geçtiğimiz dört yıl içinde Başkan Yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu. Harika İkinci Leydimiz Karen Pence ve tüm Ailemiz adına Teşekkürler ve Tanrı Amerika'yı korusun" dedi.
BIDEN'DEN PEŞ PEŞE FLAŞ KARARLAR
Saatler sonra düzenlenecek yemin töreni ile ABD Başkanlığı görevini resmi olarak devralan Joe Biden, imza atacağı 17 kritik kararı belirledi. Biden, göreve gelmesinden saatler sonra Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi kararları imzaladı.
ABD'de Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala, Biden yönetimi resmi olarak devralmadan önce kritik kararlar aldı. Biden'ın göreve gelir gelmez imzalaması beklenen 17 başlıkta toplanan kararlar arasında mevcut Başkan Donald Trump'ın daha önce aldığı kararlar yer alıyor. Yemin töreninin hemen ardından yeni bir yol çizmeyi planlayan Biden'ın aldığı kararlar arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması var. Biden'ın korona virüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirdi.
12 ULUSAL MUHAFIZ PERSONELİ GÖREVDEN ALINDI
Biden'ın yemin törenine saatler kala, görevden alınan Ulusal Muhafız personeli sayısı 12'ye yükseldi. Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel R. Hokanson yaptığı açıklamada, başkent Washington DC'de bugün yapılacak yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız personelinin görevden alındığını belirtti. Hokanson, uygunsuz yorumları ve paylaşımları nedeni ile 2 personelin, yapılan inceleme sürecinde şüpheli davranışları nedeniyle 10 personelin daha görevden alındığını aktardı. Hokanson, görevden alınan personeller hakkında ayrıntı vermedi.
Öte yandan törende 25 bin Ulusal Muhafız görev alacak.
WASHİNGTON DC'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ancak önceki başkanlık yemin törenlerinin aksine 59. yemin töreni günü, birçok bakımdan farklı, sıra dışı ve unutulmaz olacak.
Özellikle Kongre baskınının ardından siyasi artçı sarsıntılar geçiren Washington'daki olağanüstü güvenlik önlemleri sadece Amerikan kamuoyunun değil, tüm dünyanın dikkatini çekiyor.
Bu yönüyle de Biden'ın yemin töreni, seremonik bir gösteriden ziyade herkesin yakından takip edeceği bir güvenlik testine dönmüş durumda.
TÖREN, KOVİD-19 TEDBİRLERİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILDI
ABD yasalarına göre başkanlık yemin törenlerini organize ve icra eden komitenin açıkladığı programa göre Biden'ın yemin töreni, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde Kongre binasının batı kanadında kurulan dev sahnede gerçekleşti.
Normal yemin törenlerine ortalama 200 bin kişiyi davet eden komite, bu yıl bu sayıyı yaklaşık 1000 ile sınırlandırdı. Davetlilerin tamamına yakını Kongre üyelerinden oluşurken, senatör ve vekillere sadece birer kişiyi yanlarında misafir olarak getirebilecekleri bildirildi.
Yerel saatle 10.00'dan itibaren başlayacak olan etkinlikte, önce aralarında Jennifer Lopez'in de olduğu bazı şarkıcılar kısa konserler verdi.
Saat 11.30 civarında Amerikan ulusal marşını Lady Gaga'nın okuması ve ardından Kamala Harris'in yemin ederek Başkan Yardımcılığı görevine resmen başlaması bekleniyor.
Saatler tam 12.00'yi gösterdiğinde Biden İncil üzerine yemin ederek ABD'nin resmen 46. Başkanı olacak. Biden'ın yemin ettikten sonra ağırlıklı olarak "salgınla mücadele" ve "ulusal birlik" temalarının olacağı bir konuşma yapması bekleniyor.
Yemin töreninin ardından Biden ve Harris, Kongre binasının diğer kanadına geçerek geleneksel olarak askerleri selamlayacak ve ardından Arlington Ulusal Mezarlığında bulunan Meşhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek olan Biden, Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturarak görevine başlayacak.
Geleneksel olarak başkanlık yemin törenlerinde düzenlenen geçit töreni ile Beyaz Saray'da akşam verilen balo, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak.
TRUMP, BİDEN GELMEDEN ÖNCE BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI
Bu yılki başkanlık yemin gününü diğerlerinden ayıran en önemli maddelerden biri de Trump'ın hem yemin törenine katılmayacak hem de Beyaz Saray'a gelişinde Biden'ı karşılamayacak olması.
6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Demokratlar tarafından hakkında azil süreci başlatılan Trump, günler öncesinde yaptığı açıklamayla Biden'ın yemin törenine katılmayacağını belirtmişti.
ABD tarihinde daha önce 1869'da Andrew Johnson, yeni başkan olan Ulysses S. Grant'ın yemin törenine katılmamıştı. 1921 yılında ise Woodrow Wilson, Beyaz Saray'dan Kongreye kadar araçta eşlik ettiği Warren G. Harding'ın yemin törenine, kısa süre önce geçirdiği felç nedeniyle tören alanındaki merdivenleri çıkamayacağı için katılamamıştı.
Amerikan siyasi geleneğinin önemli bir parçası olan ve eski başkan ile yeni başkanın yan yana tüm ülkeye "birlik mesajı" verdiği geleneğin bu sefer Trump tarafından kırılması, tarihe geçen bir karar olarak hatırlanacak.
25 BİN TAM TEÇHİZATLI ULUSAL MUHAFIZ GÖREV YAPACAK
6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından alarma geçen güvenlik yetkilileri, yemin töreni öncesinde Washington'da adeta olağanüstü hal, Trump da acil durum ilan etti.
ABD ordusu, Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkardığını açıkladı. Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, başkentte görev yapacak askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı olacağını duyurdu.
Washington'da bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Pentagon'un geçen hafta duyurduğu çekilme sürecinden önce Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerinin sayısının 5 katı olması dikkat çekti.
Daha önceki olay ve törenlerde ağır silahları olmadan görev yapan Ulusal Muhafızların, Biden'ın yemin töreninde ağır silahlarla görev alacak olması da güvenlik endişelerinin had safhada olduğu şeklinde yorumlandı.
Trump'ın 20 Ocak 2017'deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak 2013'teki yemin töreninde 8 bin, 20 Ocak 2009'daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı.
WASHİNGTON'DA KUŞ UÇURTULMUYOR
6 Ocak Kongre baskınının ardından başkent Washington'da güvenlik tedbirleri giderek artırıldı. Kongrenin etrafına iki metre yüksekliğinde sabit çelik bariyer yerleştirilirken, Washington'daki birçok cadde ve sokakta asker ve polis araçları konuşlandırıldı.
Washington'daki oteller ve geçici ev kiralama platformu "Airbnb" şehirde rezervasyonları durdurdu ve önceden yapılmış olanları da iptal etti.
Washington Ulusal Park ve Müze Parkları Servisi, yemin törenine bir haftadan uzun bir süre kala Kongrenin karşısında yer alan Washington Anıtı'nı kapattı.
Ayrıca Kongrenin etrafındaki birçok cadde trafiğe kapatılırken, başkentin farklı bölgelerine daha önce görülmemiş bir şekilde kontrol noktaları kuruldu.