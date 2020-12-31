Son dakika: Paşinyan yediremedi! Azerbaycan hezimeti sonrasında Türkiye karşıtı flaş karar
Ermenistan hükümeti Azerbaycan karşısında yaşanan hezimet sonrası ülkeye 6 ay boyunca Türk ürünlerinin girişini yasakladı. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek sonrası flaş kararı alan Paşinyan, alınan mağlubiyeti bir kez daha yediremediğini gösterdi.
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Ermenistan hükümeti, Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararı aldı.
6 AY YASAKLADI
Ermenistan hükümeti, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar verdi.
"GÜVENLİK NEDENİYLE..."
Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, "Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye'nin Karabağ'da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır" denildi.
TAM DESTEK SAĞLAMIŞTIK
Öte yandan, Karabağ'da eylül sonunda başlayan şiddetli çatışmalar boyunca Türkiye Azerbaycan'a tam destek sağlamıştı.