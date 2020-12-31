31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Paşinyan yediremedi! Azerbaycan hezimeti sonrasında Türkiye karşıtı flaş karar

Son dakika: Paşinyan yediremedi! Azerbaycan hezimeti sonrasında Türkiye karşıtı flaş karar

hükümeti karşısında yaşanan hezimet sonrası ülkeye 6 ay boyunca Türk ürünlerinin girişini yasakladı. 'nin Azerbaycan'a verdiği destek sonrası flaş kararı alan , alınan mağlubiyeti bir kez daha yediremediğini gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Paşinyan yediremedi! Azerbaycan hezimeti sonrasında Türkiye karşıtı flaş karar

hükümeti, Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararı aldı.

6 AY YASAKLADI

Ermenistan hükümeti, karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar verdi.

"GÜVENLİK NEDENİYLE..."

Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, "Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye'nin Karabağ'da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır" denildi.

TAM DESTEK SAĞLAMIŞTIK

Öte yandan, 'da eylül sonunda başlayan şiddetli çatışmalar boyunca Azerbaycan'a tam destek sağlamıştı.

Son dakika: Paşinyan Azerbaycan hezimetinin nedenini açıkladı! Putin'i işaret etti SON DAKİKA: PAŞİNYAN AZERBAYCAN HEZİMETİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI! PUTİN'İ İŞARET ETTİ

Son dakika: Paşinyan'a suikast girişimi! SON DAKİKA: PAŞİNYAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA