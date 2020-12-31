Son dakika: Paşinyan yediremedi! Azerbaycan hezimeti sonrasında Türkiye karşıtı flaş karar

"GÜVENLİK NEDENİYLE..."

Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, "Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye'nin Karabağ'da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır" denildi.