Dağlık Karabağ'da altı hafta süren ve 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra eren çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez bir araya geliyor. Buluşma Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülüğünde gerçekleşecek.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ üzerine 9 Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın uygulaması gözden geçirilecek. Bölgede devam eden sorunların çözümü de masaya yatırılacak." denildi:

"Askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım ulaştırılması ve ticari, ekonomik ve ulaşım ağlarının açılması, gelişmesi konularına özel önem verilecek."

Üçlü görüşmenin yanı sıra liderlerin Moskova'da ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.