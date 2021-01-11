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Rusya'da 'Karabağ' zirvesi! Aliyev ve Paşinyan Moskova'da

Son dakika haberi... geçtiğimiz hafta Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın 'da Dağlık konusunu görüşmek üzere bir araya geleceğini açıklamıştı. Liderler bugün Moskova'da 'daki ateşkes sonrası ilk kez bir araya geliyor. Kremlin'den geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre görüşmede 9 Kasım 2020’da Dağlık Karabağ‘a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımlar ele alınacak. Putin, Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı da görüşecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Rusya'da 'Karabağ' zirvesi! Aliyev ve Paşinyan Moskova'da

Dağlık 'da altı hafta süren ve 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra eren çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakanı , ilk kez bir araya geliyor. Buluşma 'da, Devlet Başkanı 'in öncülüğünde gerçekleşecek.

'den yapılan açıklamada "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın üzerine 9 Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın uygulaması gözden geçirilecek. Bölgede devam eden sorunların çözümü de masaya yatırılacak." denildi:

"Askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım ulaştırılması ve ticari, ekonomik ve ulaşım ağlarının açılması, gelişmesi konularına özel önem verilecek."

Üçlü görüşmenin yanı sıra liderlerin Moskova'da ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.

ZİRVEDEN BEKLENTİLER

Aliyev, savaş sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının kesin olarak çizilmesi meselesinin yanı sıra, Azerbaycan ile arasında Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım koridorunun bir an önce çalıştırılması meselesini de gündeme getirecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Moskova'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Azerbaycan- ulaşım koridorunun görüşülmeye başlamadan önce savaş sırasında esir düşen askerler probleminin çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Zirvede Rusya'nın netlik kazandırmak istediği en önemli husus ise, 10 Kasım anlaşmasıyla statüsü belirlenmeyen Karabağ bölgesinin önümüzdeki birkaç yıl hangi kurallara tabi olacağı.

Kremlin'in zirveden beklentisinin Karabağ'ın statüsünü netleştirmek ve önümüzdeki yıllarda hangi kurallara tabi olacağını belirlemek olduğu ifade edildi.

10 KASIM 2020'DE İMZALANAN ANLAŞMA

10 Kasım 2020'de silahların sustuğu anlaşmayı Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan birlikte imza koymuştu. Yenilgi anlaşmasını imzalayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, o günden bu yana istifa baskısı altında.

Anlaşmayla Azerbaycan yaklaş��k üç 30 yıldır işgal altında olan topraklarının büyük çoğunluğunu kurtardı.

Son dakika: Moskova'da 'Karabağ' zirvesi SON DAKİKA: MOSKOVA'DA 'KARABAĞ' ZİRVESİ
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