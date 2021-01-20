AB ve NATO’dan ABD Başkanı Joe Biden’a tebrik

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, ABD'nin 46'ncı başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'a tebrik mesajları gönderdi.



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel yayınladığı mesajda, "46. ABD Başkanı olarak Başkan Joe Biden'ı ve Başkan Yardımcısı olan ilk kadın Kamala Harris'i içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Amerikan halkını iyileştirmeye ve ülkelerini salgından kurtarmaya çabalarken onlara en iyi dileklerimi sunarım" dedi.



Michel, "Her millette olduğu gibi, Amerikan halkı da umutlarını ve endişelerini ciddiye alan liderleri hak ediyor. Ve Başkan Biden ve Kamal Harris'in bunu yapacağına inanıyorum. Masaya bir öneri koyuyorum: Yeni bir kurucu pakt yapalım. Daha güçlü bir Avrupa için. Daha güçlü bir Amerika için. Daha iyi bir dünya için" ifadelerini kullandı.



"İŞBİRLİĞİ GENİŞLETİLMELİ"



ABD ve AB arasında çok taraflı işbirliğini geliştirilmesine vurgu yapan Michel, işbirliğini Covid-19 ile mücadele, iklim değişikliği, ekonomilerin yeniden inşası, adil ticaret ve dijital dönüşüm konularında genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

AB ve ABD arasındaki ittifakın bazen zamanlarda sorgulandığına dikkat çeken Michel, "Ama şimdi inancı ve sağduyuyu geri getirmenin zamanı geldi. Şimdi işbirliğimizi canlandırma zamanı. Başkalarından çok birbirimize yatırım yapıyor ve ticaret yapıyoruz. İnsanlarımız arasındaki bağlar derin. Ortaklığımız her zamankinden daha hayati öneme sahip. İşbirliğimiz, halklarımızın ve dünyanın yararınadır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden ve Harris'i tebrik ederek, "İlham verici açılış konuşmanız ve işbirliği teklifiniz için teşekkür ederiz. Avrupa yeni bir başlangıca hazır" ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN BİDEN İLE YAKIN ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı yazılı açıklamada, "NATO adına Joe Biden'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı ve Kamala Harris'i Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığı için tebrik ediyorum. Bugün, transatlantik İttifak için yeni bir bölümün başlangıcı" dedi.

Stoltenberg, "Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağ, güvenliğimizin temelidir ve güçlü bir NATO, hem Kuzey Amerika hem de Avrupa için iyidir. Yetmiş yıldan fazla bir süredir, transatlantik İttifakımız, halkımıza özgürlük, barış ve güvenliği garanti etti. Demokrasilerimizi, değerlerimizi ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için birlikte çalıştığımız için ABD'nin liderliği elzem olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"ODAK NOKTAMIZ, NATO 2030 OLACAKTIR"



NATO müttefiklerinin Çin, Rusya, Afganistan ve Irak konularında bir arada durmalarını gerektiğini ifade eden Stoltenberg, "Hiçbirimiz bu zorluklarla tek başımıza yüzleşemeyiz, ancak NATO'da birlikte bir milyar insanı ve dünyanın askeri ve ekonomik gücünün yarısını temsil ediyoruz. Bu yüzden Başkan Biden ile yakın çalışmayı ve onu bu yılın sonlarında Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde karşılamayı dört gözle bekliyorum. Odak noktamız, güçlü ittifakımızı daha da güçlü ve geleceğe uygun hale getirme girişimi olan NATO 2030 olacaktır" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN