21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Mısır: Libyalı taraflar "anayasa taslağı referandumu" konusunda anlaştı

Mısır: Libyalı taraflar "anayasa taslağı referandumu" konusunda anlaştı

, ülkenin doğusundaki kentinde bir araya gelen Libyalı taraflar arasında anayasa taslağı referandumu konusunda anlaşmaya varıldığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
ABONE OL
Mısır: Libyalı taraflar anayasa taslağı referandumu konusunda anlaştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hurgada toplantılarının, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde ve anayasal süreç çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

"Mısır, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan Libya seçimlerine hazırlık olarak anayasa taslağı referandumu yapılması konusunda anlaşmaya varılmasını sağlayan çabaları takdir ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Mısır'ın şubat ayında Libya'daki Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu'nun huzurunda referandum ve seçimler konusunda yol haritasını çizmek için anayasa sürecinin üçüncü ve son turuna ev sahipliği yapmayı beklediği kaydedildi.

HURGADA GÖRÜŞMELERİ

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki "Libya Anayasa Komitesi" dün 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için gerekli anayasal düzenlemeleri görüşmek üzere Mısır'ın Hurgada kentinde bir araya geldi.

Mısır yönetiminin ev sahipliğinde ikincisi yapılan toplantı, Libya krizindeki tarafları temsil eden Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk Temsilciler Meclisi'nden (TM) 10'ar kişilik iki heyetin katılımıyla düzenlendi.

Toplantının ilk gününde önümüzdeki aralık ayında yapılacak seçimlere hazırlık olarak anayasa referandumu yapılması ve sonuçlarının güçlendirilmesi için ilkesel olarak anlaşmaya varıldı.

Taraflar arasında varılan anlaşma, anayasa taslağı referandumu yapılması konusunda uzlaşının sağlandığını, referandum sonucu oluşturulacak yeni hukuk merkezlerinin güçlendirilmesini, 9-11 Şubat tarihleri arasında Mısır'ın Hurgada kentinde referandum tarihini belirlemek için görüşmeler yapılmasını öngörüyor.

BM öncülüğünde, Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" kapsamında, 24 Aralık'ta ülkede genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Libya Deniz Akademisindeki patlama için başsağlığı mesajı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN LİBYA DENİZ AKADEMİSİ'NDEKİ PATLAMA İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Son dakika: Libya açıklarında tekne battı: En az 43 ölü LİBYA AÇIKLARINDA TEKNE BATTI: EN AZ 43 ÖLÜ
Son dakika: Mehmetçikten Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim! Görüntüler yayınlandı MEHMETÇİK'TEN LİBYA SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNE EĞİTİM! GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi İTALYA BAŞBAKANI GİUSEPPE CONTE, LİBYA BAŞBAKANI FAYİZ ES-SERRAC İLE BİR ARAYA GELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA