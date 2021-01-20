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ABD Başkanı Joe Biden yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi'ne gitti

ABD Başkanı seçilen , yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi. ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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ABD Başkanı Joe Biden yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi'ne gitti

ABD Başkanı Joe Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti.

ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.

Biden, TSİ ile 20.00'da yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

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