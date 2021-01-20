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ABD'nin yeni başkanı Biden binlerce ulusal muhafızın gölgesinde yemin etti! İşte o anlar

Son dakika haberleri... Başkanı , başkent Washington DC’de 25 bin Ulusal Muhafızın gölgesinde ABD’nin 46’ıncı başkanı olarak yemin etti.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre binasını basması üzerine başkent Washington DC'de alarm seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştı. 5 kişinin öldüğü kanlı baskın sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreni için 25 bin Ulusal Muhafız göreve çağrılmıştı. Biden, Ulusal Muhafızların gölgesinde ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak Kongre binasında yemin etti.

Eski Başkan Trump ise halefine görevi devretmek üzere törene katılmazken, törene Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush, 44. Başkanı Barack Obama ve eşi törene katılan isimler arasında yer aldı.

Öte yanda Biden'ın yemin törenine saatler kala, 12 Ulusal Muhafız personeli aşırı gruplar ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile görevden alınmıştı.

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