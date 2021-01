ABD'nin 46.Başkanı Joe Biden yeminini etti! "Bugün demokrasi günüdür"

BİRLİK ETRAFINDA KENETLENELİM

Yeterince sayıda olduğumuzda biz başarılı olabiliyoruz. Bunu şu an yapabiliriz. Tarih, inanç, akıl birliğe işaret etmektedir. Birbirimizi düşmanlar olarak değil komşular olarak hareket görebiliriz. Birlik etrafında kenetlenebiliriz. Aksi takdirde barış, ilerleme olmayacaktır. Yalnızca sinirli olma d urumu hakim olacak ve kaos egemen olacak. Şu an tarihi bir andayız. Krizler ve zorluklar var önümüzde. Şu an artık ABD olmak gerekiyor, birleşmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak size garanti veriyorum, başarısız olmayacağız."