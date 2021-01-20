ABD'nin 46.Başkanı Joe Biden yeminini etti! "Bugün demokrasi günüdür"
Son dakika haberi...ABD'de ülke tarihinin en kritik günlerinden biri yaşanıyor. Joe Biden, Anayasa Mahkemesi Başkanı huzurunda yemin etmesinin ardından resmen görevine başladı. Yemin töreni sonrasında Başkan konuşma yapan Biden ülke genelinde hoşgörüye vurgu yaparak "Bu Amerika'nın günüdür, bugün demokrasinin günüdür, tarihin ve umudun günüdür. Yenilenme ve kararlılığın günüdür. Yıllardır Amerika sürekli test edildi, zorlukların üstesinden geldi." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden yemin töreni sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu.
"BUGÜN DEMOKRASİ GÜNÜDÜR"
Yemin ederek göreve başlayan Biden'ın konuşması şöyle:
"Başkan yardımcısı Sayın dostum, sayın konuklarım, sevgili Amerikalılar. Bu Amerika'nın günüdür, bugün demokrasinin günüdür, tarihin ve umudun günüdür. Yenilenme ve kararlılığın günüdür. Yıllardır Amerika sürekli test edildi, zorlukların üstesinden geldi.
Bugün yalnızca bir adayın değil bir amacın zaferini kutluyoruz, halkın iradesini kutluyoruz. Tekrar demokrasinin değerli olduğunu öğrendik. Demokrasi kırılgandır, değerlidir. Demokrasi başarısını kanıtladı. Dolayısıyla şimdi yalnızca birkaç gün önce burada şiddet yaşandığını görmüştük. Bir ulus olarak bölünmez biçimde biraraya geldik.
AMERİKA CESURDUR
Aynı şekilde uzun zamandır olduğu gibi nasıl bir başkandan bir başkana geçtiğini gördük. Amerika cesurdur, olaylara olumlu bakar. Ulus olarak ne olmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün iki partinin de adaylarına kalbimin derinliklerinden gelen şükranla teşekkür ediyorum. Anayasamızın esnekliğinin, gücünün, ulusumuzun gücünün Başkan Charter'in da belirttiği gibi bizimle olduğunu biliyoruz.
ÇOK FAZLA ŞEYİ İYİLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR
Ben yemin ettim ve George Washington ilk başkanlık yemini etmişti. Amerika başkanlara dayanmıyor, hepimizin üzerinde yükseliyor. Biz iyi insanlarız, yüzyıllardır mücadelelerimiz sürüyor. Barışta ve savaşta çok fazla aşama kaydettik. Hala yapacağımız çok şey var. Önümüze bakıyoruz. Önemli imkanlar var önümüzde. Çok fazla şeyi iyileştirmemiz, yeniden inşa edip, kazanmamız gerekecek.
TÜM İNSANLAR İÇİN ADALET ARIYORUZ
Tarihte çok az sayıda kişi daha fazla zorlukla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yüzyılda bir virüsler, bu şekilde pandemi oluştururlar. Amerika bir yıl içinde 2. Dünya Savaşı'nda kaybettiği kadar insanı kaybetti. Pek çok kişi işini kapamak zorunda kaldı. Biz tüm insanlar için adalet arıyoruz.
Bu şekilde adaleti aramaya devam edeceğiz. Biz hayatta kalmak için mücadele veriyoruz şu anda. Siyasi aşırıcılığın ötesine geçmeye çalışıyoruz, terörün ötesine geçmeye çalışıyoruz, bunu yenmeye çalışıyoruz ve yeneceğiz de. Amerika'nın ruhunu yeniden yeşertmek için kelimelerin ötesine geçmemiz gerekiyor. Birliğe ihtiyacımız var.
LİNCOLN'Ü ÖRNEK GÖSTERDİ
1863'de Abraham Lincoln bir belge imzalamıştı. 'Eğer benim adım tarihe yazılacaksa bu sözleşmeden dolayı tarihe yazılacak, ruhum burada yer alıyor' demişti. Bugün yine bir Ocak ayındayız ve ruhum burada. Tüm ruhumla halkımızı bir araya getirmek, birleştirmek istiyorum. Tüm Amerikalıların bu amaç doğrultusunda bana katılması çağrısında bulunuyorum. Düşmanlarımızla, nefretle, aşırıcılıkla, şiddetle, hastalıklarla mücadele etmek için, işsizlikle mücadele etmek için bir arada olmamız gerekiyor. Bir araya gelerek harika şeyler yapabiliriz, istihdamı arttırabiliriz. Çocuklarımıza güvenli okullarda eğitim verebiliriz, bu virüsün üstesinden verebiliriz. Amerika'yı bir kez daha tüm dünyada iyiliğin timsali haline getirebiliriz.
VİRÜSÜN BİZİ NASIL BÖLDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ
Virüsün bizi ne kadar etkilediğini bazı güçlerin bizi nasıl böldüğünü biliyoruz. Tarihimiz sürekli mücadelelerle doludur. Amerika'nın ideali eşitliğe dayalı, ırkçılık, korku ve şeytanlaştırmayla her zaman mücadele halindedir hedefleri. 11 Eylül'ü hatırlayın, pekçok zorluk yaşandı ve iyi melekler bizi her zaman korudu.
BİRLİK ETRAFINDA KENETLENELİM
Yeterince sayıda olduğumuzda biz başarılı olabiliyoruz. Bunu şu an yapabiliriz. Tarih, inanç, akıl birliğe işaret etmektedir. Birbirimizi düşmanlar olarak değil komşular olarak hareket görebiliriz. Birlik etrafında kenetlenebiliriz. Aksi takdirde barış, ilerleme olmayacaktır. Yalnızca sinirli olma d urumu hakim olacak ve kaos egemen olacak. Şu an tarihi bir andayız. Krizler ve zorluklar var önümüzde. Şu an artık ABD olmak gerekiyor, birleşmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak size garanti veriyorum, başarısız olmayacağız."
SİYASET SAVAŞ ALANI OLMASI GEREKMİYOR
Şu an burada bir şeyleri baştan alalım. Birbirimizi tekrar dinleyelim, duyalım, görelim, saygı duyalım. Siyasetin savaş alanı olması gerekmiyor, her anlaşmazlığın savaş nedeni olması gerekmiyor. Bizim bu kültürü reddetmemiz gerekiyor, olguların manipule edildiği kültürü yok etmemiz gerekiyor. Bizim farklı olmamız gerekiyor. Bence Amerika olduğundan çok daha. Arkamızda bir bina var. İç savaştan sonra burası tamamlandı. Biz başarılı olduk, pekçok şeyin üstesinden geldik. Önümüzde Doktor King'in hayalinden bahsettiği bina var. Binlerce protestocu oy hakkı için yürüdü burada.
BİR 6 OCAK DAHA ASLA OLMAYACAK
Biz de bugün Amerikan tarihinde ilk kez siyasi bir başkan yardımcısının, kadın bir başkan yardımcısının göreve geldiğini görüyoruz. Tam da burada duruyoruz. Burada pek çok kişi barış için hayatını kaybetti. İşte bakın burada bir isyan yaşandı, şiddet yaşandı. İnsanlar demokrasi alanında çalışanlar durdurulmaya çalışıldı, tam da bu kutsal alanda oldu. Bu asla yaşanmayacak, bugün, yarın, benzer bir olay asla yaşanmayacak.
TEŞEKKÜR ETTİ
Bizim kampanyamızı destekleyenler için verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeyenlere şunu söylemek istiyorum, lütfen bizi duyan, beni ve kalbimi ölçün. Bana katılmıyorsanız katılmayın, barışçıl bir şekilde katılmama hakkınız var. Bu muhtemelen bu ulusun en güçlü olduğu alan. Bir kez daha size söz veriyorum tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Size söz veriyorum beni desteklemeyenler için de destekleyenler için olduğu kadar mücadele vereceğim.
ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMALIYIZ
Yüzyıllar önce insanların hukuk çerçevesinde bir araya gelmesi söz konusuydu. Amerikalılar olarak amacımız nedir, fırsatlar, güvenlik, özgürlük, onur, saygı ve gerçek. Amerikalılar olarak bunlar etrafında kenetleniyoruz. Acı bir ders öğrendik. Gerçek var ve yalanlar var. Güç için ve kâr için yalanlar söylenebiliyor bu ülkede. Liderler olarak görevimiz var, anayasamızı onurlandırmak, halkımızı korumamız gerekiyor. Ben pek çok Amerikalının geleceği karanlık gördüğünü biliyorum, işleri konusunda endişeleniyorlar, bunu biliyorum, aileleri konusunda endişeleniyorlar. Size söz veriyorum, ben bu durumu anlıyorum. Bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Size benzemeyen kişiye güven duymayarak yaşayamazsınız. Bizim bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Mavi ile kırmızının mücadelesini durdurmamızı gerekiyor. Muhafazakarlar liberallere, kentli kırsala karşı davranamayız. Alçak gönüllü olursak bunu başarabiliriz.
ANNESİNİ ANDI
Annem şöyle derdi, bir an başka kişinin yerine kendini koy derdi. Bazen bir yardıma ihtiyacınız olur bazen birinin sizin yardımınıza ihtiyacınız olur. Birbirimiz için bunu yapmamız gerekiyor. Bu şekilde hareket edersek ülke olarak daha güçlü olacağız. Birbirimizle aynı fikirde olmayabiliriz. Birbirimize ihtiyacımız olacak gelecekte sevgili Amerikalılar. Bu karanlık kışın üstesinden gelebilmek için birlikte hareket etmemiz gerekecek. Bu pandemiyle bir millet olarak mücadele etmemiz lazım. Kutsal kitap şunu söyler; biz bir akşam dayanabiliriz, gece dayandığımızda sabah eğlence, keyif geri gelir der, bunu birlikte gerçekleştireceğiz.
Senato'da ve kongrede birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarım burada. Tüm dünya bizi seyrediyoruz. Sınırımızın ötesinde olanlara şu mesajı vermek istiyorum, biz bir kez daha müttefiklerimizle birlikte çalışacağız. Dünkü değil bugünün ve yarının zorluklarına bakacağız. Örnek olarak liderlik göstereceğiz, örnek bir ülke olacağız. Güçlü ve güvenilen bir partner olacağız barış ve refah için.
Biz pek çok şeyin üstesinden geldik ulus olarak. Başkan olarak ilk görevim bana katılımınızı istemek olacak. Kaybettiğimiz herkesi bir hatırlayalım, onlar için dua edelim. 400 bin Amerikalı, anne, eş, çocuk, komşu, meslektaş hayatını kaybetti. Şimdi sessizce ülkemiz için hayatını kaybedenleri bir hatırlayalım."
KAMALA HARRİS YEMİN ETTİ
Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Başkan Yardımcısı olarak yemin etti. Obama ve Clinton ailesi de yemin töreni için Kongre binasına geldi. Biden dış politika konusunda oldukça tecrübeli bir isim.
Saat 18.30 sıralarında Joe Biden, başkanlık yeminini edeceği Kongre binasına geldi. Biden'ın yanında yardımcısı Kamala Türkiye'yi de yakından tanıyan ve 2000'lerin başından bu yana iki ülke ilişkilerinin bazı dönüm noktalarında kritik roller üstlenmiş bir siyasetçi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Başkan Yardımcılığı'nı yapan Biden, 36 yıl boyunca aralıksız Senatörlük yaptı. Bu dönemde Adalet Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Bir dönem Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanlığını yürüttü. Bu görevleri sırasında Türkiye'yi yakından ilgilendiren birçok konunun içinde yer aldı.
TÖREN ÖNCESİ KİLİSE ZİYARETİ
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi. Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti. ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti. Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti. Biden, TSİ ile 20.00'da yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.
BIDEN'IN OKUDUĞU YEMİN METNİ
ABD'de her yeni başkan, Anayasa Mahkemesi Başkanı huzurunda yemin ederek görevine resmen başlıyor. Başkan Anayasa'da da yer alan şu yemin metnini tekrarlıyor: "ABD'nin başkanlık görevini sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."
BIDEN: EN RENKLİ KABİNE OLACAK
ABD'de yeni Başkan Joe Biden'ın kabinesi büyük ölçüde eski başkan Barack Obama yönetiminin deneyimli isimlerinden oluşuyor. Biden'ın "ABD'nin en renkli ve çeşitliliğe dayalı kabinesi" iddiasıyla oluşturduğu kabinede de pek çok "ilk" de yer alıyor. İlk kadın Maliye Bakanı, ilk Latin kökenli İç Güvenlik Bakanı ve ilk Kızılderili kökenli bakan Biden'ıın A takımında yer alıyor.
17 KRİTİK KARARI İMZALAYACAK
Yemin töreni ile ABD Başkanlığı görevini resmi olarak devralan Joe Biden, imza atacağı 17 kritik kararı belirledi. Biden, Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi kararları imzalayacak.
200 BİN ABD BAYRAĞI
Milyonlarca Amerikalı ülkede iktidarın devrine ilk elden tanık olamadı. Öte yandan, töreni izlemek üzere parkta bulunamayacak olanları temsil etmek üzere alana 200 bin ABD bayrağı yerleştirilmişti.. Yeni göreve gelen başkan ve ailesinin geleneksel olarak yaptığı geçit töreni de bu yıl sanal ortamda gerçekleşecek.
TRUMP MASASINA NOT BIRAKTI
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, bugün görevi kendisinden devralacak seçilmiş Başkan Joe Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı. Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de selefi Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.
TRUMP: TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ
ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde Beyaz Saray'dan helikopteriyle ayrıldı. Trump ayrıldıktan sonra yaptığı konuşmasında "Sadece hoşçakalın demek istiyorum. Umarım uzun süreli bir veda olmaz, birbirimizi tekrar göreceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
"HER ZAMAN SİZLER İÇİN SAVAŞACAĞIM"
ABD Başkanı Trump, mücadeleye her zaman devam edeceğini ifade ederek, Biden yönetimine şans diledi. Trump, "Her zaman sizin için savaşacağım. Sizleri izliyor olacağım, dinliyor olacağım ve sizlere bu ülkenin geleceğinin hiçbir zaman bu kadar iyi olmadığını söyleyeceğim. Yeni yönetime bol şans ve büyük başarılar diliyorum. Bence çok başarılı olacaklar. Gerçekten muhteşem bir şey yapacak temelleri var" dedi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskının ardından yemin töreni askerlerin gölgesinde gerçekleşti.
Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin töreni gerçekleştirildi. Joe Biden'ın resmi olarak göreve başlaması anlamına gelen yemin törenine Kongre baskının ardından dünyanın gözünü çevirdiği başkent Washington D.C'de arttırılan güvenlik önlemleri, tören öncesinde daha da sıkılaştırılmıştı. Kongre baskının ardından demir bariyerlerle koruma altına alınan Beyaz Saray ve Kongre binasının çevresindeki güvenlik arttırılmıştı.
6 OCAK KONGRE BASKINI
Trump'ın seçmen tabanıyla kurduğu güçlü ve duygusal bağ, seçimlerden sonraki hile tartışmalarına da yansıdı. Ulusal bazda yapılan anketlerde, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'inden fazlasının "seçimlerde hile yapıldığına inandığını" ortaya koydu.
Böylesine bir atmosferde 6 Ocak'ta Kongre'deki ortak oturumda eyalet delegelerinin oylarının sayımı yapılırken, dışarıda ise on binlerce Trump taraftarı, başkanlarına olan desteğini ortaya koyabilmek için bir araya geldi.
Mitingin ardından Kongre binasına yürüyen on binlerce kişiden bazıları polis barikatını aşıp binanın içine girince ortaya Amerikan tarihine geçen baskın görüntüleri çıktı.
Olay sürerken Trump'ın yaptığı sükunet çağrıları Demokratları ve medyayı tatmin etmezken, etkisi uzun sürecek siyasi bir kriz tarih kitaplarına geçmiş oldu.
Kongre baskını, seçimlerde hile olup olmadığına yönelik tartışmaların sürdüğü bir atmosferde siyasetin tüm görünümünü Trump aleyhine güçlü biçimde değiştirdi.