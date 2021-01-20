ABD'nin 46.Başkanı Joe Biden yeminini etti! "Bugün demokrasi günüdür"

ANNESİNİ ANDI

Annem şöyle derdi, bir an başka kişinin yerine kendini koy derdi. Bazen bir yardıma ihtiyacınız olur bazen birinin sizin yardımınıza ihtiyacınız olur. Birbirimiz için bunu yapmamız gerekiyor. Bu şekilde hareket edersek ülke olarak daha güçlü olacağız. Birbirimizle aynı fikirde olmayabiliriz. Birbirimize ihtiyacımız olacak gelecekte sevgili Amerikalılar. Bu karanlık kışın üstesinden gelebilmek için birlikte hareket etmemiz gerekecek. Bu pandemiyle bir millet olarak mücadele etmemiz lazım. Kutsal kitap şunu söyler; biz bir akşam dayanabiliriz, gece dayandığımızda sabah eğlence, keyif geri gelir der, bunu birlikte gerçekleştireceğiz.

Senato'da ve kongrede birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarım burada. Tüm dünya bizi seyrediyoruz. Sınırımızın ötesinde olanlara şu mesajı vermek istiyorum, biz bir kez daha müttefiklerimizle birlikte çalışacağız. Dünkü değil bugünün ve yarının zorluklarına bakacağız. Örnek olarak liderlik göstereceğiz, örnek bir ülke olacağız. Güçlü ve güvenilen bir partner olacağız barış ve refah için.

Biz pek çok şeyin üstesinden geldik ulus olarak. Başkan olarak ilk görevim bana katılımınızı istemek olacak. Kaybettiğimiz herkesi bir hatırlayalım, onlar için dua edelim. 400 bin Amerikalı, anne, eş, çocuk, komşu, meslektaş hayatını kaybetti. Şimdi sessizce ülkemiz için hayatını kaybedenleri bir hatırlayalım."