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Yunanistan'dan yeni provokasyon! Dışişleri Bakanı Dendias: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz

'nin 'de meşru haklarına sahip çıkması 'ı telaşlandırmaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ülkesinin ’nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Yunanistan'dan yeni provokasyon! Dışişleri Bakanı Dendias: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz

Dışişleri Bakanı Dendias, Yunanistan'ın 'nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı Parlamentoda konuştu.

Başbakan 'in aylar öncesinde 'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Ana muhalefet Radikal Sol Parti (SYRİZA) Sözcüsü 'un, Yunanistan ve arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmelerde hangi meselelerin ele alınacağı ve ülkenin kara sularının genişletilmesi konusunda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığının farklı görüşler dile getirdiği yönündeki eleştirilerini de yanıtlayan Dendias, şunları kaydetti:

"Başbakan'ın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan'ın hiçbir başbakanı kara suları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir."

"SINIRDAŞ ÜLKELERDEN HERHANGİ BİRİYLE ANLAŞMALI OLARAK SINIRLANDIRILMAMIŞTIR"
Dendias, Yunanistan'ın kara sularını genişletmesi konusunda sınırdaş ülkeler ile müzakere etmek zorunda olmadığını iddia ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkenin (Yunanistan) kıta sahanlığı konusundaki tezi, Maniatis kanunu ile ifade edilmektedir. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesine gelince, belirtilen kıta sahanlığı üzerindeki belirli bölgede olay gerçek. Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır.

Komşu ülkeler, hakkımızı uygulamamızı anlayışla karşılıyor. İtalya, Yunanistan'ın kara sularını genişleteceğini biliyordu ve bu, 'Yunanistan'ın İtalya ile müzakere ettiği' anlamına gelmez. Arnavutluk'un da Yunanistan'a sormadan, hakkını bütünüyle kullandığı gibi."

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