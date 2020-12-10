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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den dünyaya Doğu Akdeniz ve Karadeniz mesajı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , " havzasında uluslararası hukuk kaynaklı meşru haklarımızdan taviz vermeden bu bölgeyle birlikte ’de de arama ve sondaj faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den dünyaya Doğu Akdeniz ve Karadeniz mesajı

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakan Dönmez, konuşmasında, "Kovid-19 salgınıyla birlikte yerli üretim ve ülkelerin kendi öz yeterliliklerini oluşturma gayretleri daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmaya başladı. Artık kaynağın yanında teknolojinin de yerli olmasını sağlamak durumundayız." dedi.

Bakan Fatih Dönmez, "Enerji sektörünün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda, İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası olarak da ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası'nı 2021 yılı içerisinde katılımcıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Sismik araştırma gemilerimiz marifetiyle belirlenen lokasyonlarda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle bugüne kadar toplam 9 derin deniz sondajı yapılmış olup, 1 derin deniz sondajına ise devam edilmektedir." bilgisini verdi.

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Bakan Fatih Dönmez, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." şeklinde konuştu.

DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ İÇİN KARARLILIK MESAJI

Dönmez, "Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuk kaynaklı meşru haklarımızdan taviz vermeden bu bölgeyle birlikte Karadeniz'de de arama ve sondaj faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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