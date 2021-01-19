Vuhan'da görevli sağlıkçılardan koronavirüs hakkında şoke eden itiraflar! Dünya bu belgeseli konuşacak

İngiltere televizyonlarında bu akşam yayınlanacak bir belgesel dünyayı derinden sarsacak gerçekleri ortaya çıkaracak. Koronavirüs salgınıyla ilgili bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkaran bu çarpıcı yapımda Vuhan'da görevli sağlıkçıların Kovid-19 salgınının ortaya çıkışının asıl tarihi ve Çin hükümetinin söylediği yalanları bizzat anlattığı inanılmaz görüntüler yer alıyor.

Vuhan'daki ilk vakalar, 12 Aralık-29 Aralık 2019'da tespit edilirken, 31 Aralık 2020'ye kadar DSÖ'ye bildirilmemişti. Vuhan 23 Ocak 2020'de tecrit altına girdiğinde ise virüs çoktan Japonya, Güney Kore, Tayland ve ABD'ye yayılmıştı.