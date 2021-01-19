Dünya gündemine oturdu! 68 yaşındaki Putin eksi 20 derece suya girdi

Ülkenin doğu kesimlerinde ve Sibirya'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere ilgi gösterdi. Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak vaftiz olmuş oldu.

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