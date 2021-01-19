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Dünya gündemine oturdu! 68 yaşındaki Putin eksi 20 derece suya girdi

Devlet Başkanı , 'ini buzlu suya girerek kutladı. Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılan ayinde eksi 20 derecedeki suya giren Putin'in görüntüleri, dünya basınında geniş yer buldu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Dünya gündemine oturdu! 68 yaşındaki Putin eksi 20 derece suya girdi

dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde 'ini kutladı. Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı.

Dünya gündemine oturdu! 68 yaşındaki Putin eksi 20 derece suya girdi DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU! 68 YAŞINDAKİ PUTİN EKSİ 20 DERECE SUYA GİRDİ

Soğuk havaya aldırış edilmezken, gece yarısından itibaren Ortodokslar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla üç kişilik sınırlandırılmış törenlerle buzlu suya daldı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Başkanı de katıldı.

Putin mavi renkli mayosuyla eksi 20 derecedeki buzlu suya girerek, vaftiz oldu.

Ülkenin doğu kesimlerinde ve 'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere ilgi gösterdi. Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak vaftiz olmuş oldu.

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