Yunanistan Doğu Akdeniz için İsrail ile anlaştı

Yunanistan AB'den aldığı destekle Doğu Akdeniz'de hukuki hak sahibi olan Türkiye'yi taciz etmeye devam ediyor. Yunanistan ile İsrail Doğu Akdeniz konusunda anlaşma sağladı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki en uzun gerilimin yaşandığı 2020 biterken, çılgına dönen Atina'dan yeni haberler var. Türkiye korkusuyla Fransa'dan Rafale jetleri satın alan, ABD'den F-35 isteyen Yunanistan son olarak bir diğer müttefiki İsrail'le de anlaştı.

Türkiye'nin özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşların kaderini silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) değiştirmesi ise, Ege Denizi'nde bir ilkin yaşanmasına yol açtı.

Yunan medyası, Bayraktar TB2'lerin yeni bir çığır açması üzerine Atina yönetiminin İsrail'den SİHA'lar satın alacağını ve Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri (Skiros) Adası'na drone üssü kurulacağını duyurdu.