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Türkiye devreye girdi: Harita yeniden şekilleniyor! Kamyonlar yola çıktı

ordusu, 'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip kentini işgalden kurtarmıştı. Şimdi ise bu bölgeye Azerbaycan ve Türk şirketleri 2 farklı yol yapımını gerçekleştiriyor. Buna göre Azerbaycan'ın yol haritası yeniden şekillenecek. Peki bu yollar ne zaman faaliyete geçecek? İşte haberin detayları...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Türkiye devreye girdi: Harita yeniden şekilleniyor! Kamyonlar yola çıktı

askerlerinin, 'yı işgalden kurtarırken dağlık arazilerden hareket ettiği güzergahta bulunan ve Cumhurbaşkanı 'in "" olarak isimlendirdiği yeni yolun inşaat çalışmaları sürüyor.


ilinin köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla kapsamlı imar ve kalkınmaya başlayan hükümet, projelere yabancı şirketlerin, özellikle de Türk iş adamlarının katılımı için süreçleri kolaylaştıracak sistemler üzerinde çalışıyor.


Hükümet, ülkedeki inşaat ihalelerinde modelinin uygulanması yönünde karar aldı. Yapılan mevzuat değişikliği ile ihalelerde bürokratik engelleri ortadan kaldırılacak, siparişçi kurumların inşaat malzemesi taban fiyat listeleri güncel hale getirilecek. Yolun yapımını Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansının (Azeryol) koordinasyonunda, Azerbaycan ve Türk şirketleri gerçekleştiriyor.


Azeryol'dan yapılan açıklamaya göre, 101,5 kilometrelik çift şeritli "Zafer Yolu" eylüle kadar hazır hale getirilecek. Bu arada Fuzuli'den Şuşa'ya bir yol daha yapılıyor.


Bu güzergahta köprü ve tüneller inşa edileceği için yolun uzunluğu 84,6 kilometre olacak. İlk 48 kilometresi 6, diğer kısmı ise 4 şeritli inşa edilen yolun 2022'de tamamlanması öngörülüyor.


Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de 'ın en büyük şehri 'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de güçlerince işgal edilmişti.

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Azerbaycan ordusu, kırsal arazilerden hareket ederek Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı. Şuşa'ya giden kara yolları şimdilik Azerbaycan'ın kontrolünde olmayan Hankendi'den geçtiği için kente yeni yolların yapılmasına karar verilmişti.


Öte yandan bugün ile Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik karar 'de yayımlandı.


'de 25 Şubat 2020'de imzalanan anlaşmaya göre, taraflar arasında anlaşmada yer alan bazı ürünlerde mevcut tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması, iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanıyor.


Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla katedilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite de kuruldu.

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