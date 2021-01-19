Mutasyonlu virüs yüzde 50 daha fazla bulaşıyor! O ülke açıkladı: Aşıların etkisi bilinmiyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tarafından yapılan açıklamada koronavirüsün mutasyona uğramış halinin yüzde 50 daha fazla bulaşıcı olduğu belirtildi. Ayrıca koronavirüs aşısının yeni türe ilişkin etkili olup olmayacağının da bilinmediği ifade edildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan türünün yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu bildirildi.
HIZI ARTTI
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Salim Abdool Karim, "510Y.V2" olarak isimlendirilen türün daha ölümcül olduğuna ilişkin bir verinin bulunmadığını ancak çok hızlı şekilde yayıldığını açıkladı.
YARI YARIYA AZALDI
Söz konusu türün bir önceki türlere nazaran yüzde 50 daha hızlı yayıldığını tespit ettiklerini belirten Karim, "Yeni türün Batı Cape'de 100 bin kişiye ulaşması 54 gün aldı halbuki ilk dalgada bu 107 gün sürmüştü." dedi.
AŞININ ETKİSİ BİLİNMİYOR
Mutasyonun, KwaZulu-Natal vilayetinde de yüzde 39 daha hızlı yayıldığını aktaran Karim, dünyada kullanılmaya başlanan aşıların bu türe karşı etkili olup olmayacaklarını bilmediklerini söyledi. Karim, aşılar hakkında konuşmak için erken olduğunu ifade etti.
ÜLKEDE SON DURUM
Afrika kıtasında Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 346 bini aşarken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 449'a yükseldi.