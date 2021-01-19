Mutasyonlu virüs yüzde 50 daha fazla bulaşıyor! O ülke açıkladı: Aşıların etkisi bilinmiyor

AŞININ ETKİSİ BİLİNMİYOR

Mutasyonun, KwaZulu-Natal vilayetinde de yüzde 39 daha hızlı yayıldığını aktaran Karim, dünyada kullanılmaya başlanan aşıların bu türe karşı etkili olup olmayacaklarını bilmediklerini söyledi. Karim, aşılar hakkında konuşmak için erken olduğunu ifade etti.