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İşgalci Ermenistan'dan kurtarılan Şuşa şehri havadan görüntülendi

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Giriş: 24.11.2020 18:30
Güncelleme:24.11.2020 18:33
Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'dan kurtardığı Şuşa şehri havadan görüntülendi. Şuşa'nın eski günlerine kısa sürede dönme sinyali Türk dünyasının memnun etti.

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kenti havadan görüntülendi.

Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu Şuşa şehri 28 yıl sonra 8 Kasım'da Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Şuşa kentinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

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Şuşa şehri havadan görüntülendi
Şuşa şehri havadan görüntülendi
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