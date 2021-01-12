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Facebook dijital zorbalığa devam ediyor! İran devlet televizyonu Press TV'nin hesabı kapatıldı

Yahudi asıllı 'li milyoner Mark 'in sahibi olduğu sosyal medya şirketi , 'ın yayın yapan devlet televizyonu 'nin hesabını kapattı. Facebook kararın "nihai" olduğunu, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Facebook dijital zorbalığa devam ediyor! İran devlet televizyonu Press TV'nin hesabı kapatıldı

, 'ın yayın yapan devlet televizyonu 'nin hesabını kapattı.



merkezli sosyal medya devi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kapattı.



4 MİLYONLUK HESAP DEVRE DIŞI!
Press TV'nin açıklamasında, "İran'ın uluslararası İngilizce haber ağının, sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığını iddia eden Facebook, Press TV'nin yaklaşık 4 milyon takipçili hesabını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.



EK BİLDİRİMDE BULUNULMAYACAK!
Haberde, Facebook'un, kararın "nihai" olduğuna dair Press TV'yi bilgilendirdiği, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bir bildirimde bulunmayacağını ilettiği kaydedildi.

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