Facebook dijital zorbalığa devam ediyor! İran devlet televizyonu Press TV'nin hesabı kapatıldı

Yahudi asıllı ABD'li milyoner Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu sosyal medya şirketi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. Facebook kararın "nihai" olduğunu, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.

Yahudi asıllı ABD'li milyoner Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu sosyal medya şirketi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. Facebook kararın "nihai" olduğunu, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.