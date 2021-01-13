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Facebook dijital zorbalığa devam ediyor! İran devlet televizyonu Press TV'nin hesabı kapatıldı

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Giriş: 13.01.2021 09:21
Güncelleme:13.01.2021 10:31
Yahudi asıllı ABD'li milyoner Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu sosyal medya şirketi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. Facebook kararın "nihai" olduğunu, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.

Yahudi asıllı ABD'li milyoner Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu sosyal medya şirketi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı. Facebook kararın "nihai" olduğunu, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.

Facebook dijital zorbalığa devam ediyor! İran devlet televizyonu Press TVnin hesabı kapatıldı FACEBOOK DİJİTAL ZORBALIĞA DEVAM EDİYOR! İRAN DEVLET TELEVİZYONU PRESS TV'NİN HESABI KAPATILDI
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