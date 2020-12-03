Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkıda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayacısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90'a kadar artabilecek.