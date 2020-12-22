Youtube'un temsilcilik açmasının ardından Facebook ve Instagram da konuyu gündeme aldı!





30 MİLYON CEZA

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 Kasım 2020'ye kadar süre verildi. Şirketler, yasada öngörülen sürede atamayı yapmadı. BTK, bu şirketlere önce 10'ar milyon TL, ardından da Aralık ayında 30'ar milyon TL ceza kesti.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.