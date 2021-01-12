Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem: Dünya genelinde son depremler

Endonezya'da Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

10 KM DERİNLİKTE

Endonezya'nın Batı Papua bölgesindeki Irian Jaya bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.