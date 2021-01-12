Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem: Dünya genelinde son depremler
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremde can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Endonezya'da Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.
10 KM DERİNLİKTE
Endonezya'nın Batı Papua bölgesindeki Irian Jaya bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.