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Donald Trump'tan flaş karar! Hesabı silinince harekete geçti

Kanlı Kongre baskını sonrası başta olmak üzere birçok sosyal medya ağı, Başkanı Trump’ın hesaplarını engelliyor. Trumpçılar bu yasağı ‘Dijital faşizm’ diye niteledi. Yasaklar ayrıca ifade özgürlüğü tartışmalarını da körükledi.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Donald Trump'tan flaş karar! Hesabı silinince harekete geçti

'nin başkenti 'deki Kongre binasında çarşamba günü 5 kişinin öldüğü kanlı baskının ardından ABD Başkanı 'a yönelik dijital darbe sürüyor. , Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. Açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" ifadesi kullanıldı.



'SUSTURAMAYACAKSINIZ'
Twitter, "" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesap aktif kaldı. Bu hesabı kullanmaya başlayan Trump, "Uzun zamandır Twitter'ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum ve Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı bu platformdan kaldırmak için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır" dedi. Kısa süre sonra Twitter, bu paylaşımı da sildi. Twitter ayrıca, Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabını da askıya aldı. ve Instagram da Trump'ın paylaşımları nedeniyle, başkanın her iki platformadaki hesaplarını geçici olarak askıya almıştı.



SOSYAL AĞINI KURACAK
, Trump taraftarlarının paylaşımlar yaptığı Parler'ı uygulama mağazasından kaldırdı. , Trump'ın birçok videosunu yayından kaldırdı. ve de Trump'ın ürünlerinin satışını durdurdu. Reuters'a göre Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı. Demokratlar ise yarın Trump'ın azil sürecini masaya getirecek.



'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE'
TRUMP'IN hesaplarının askıya alınması akıllara 'ifade özgürlüğü' tartışmalarını getirdi. Her fırsatta 'demokrasi' diyerek kendi platformlarının her tür görüşe açık olduğunu öne süren ve birçok ülkeden gelen içerik kaldırma taleplerini reddeden sosyal ağların söz konusu ABD olduğunda ortaya koydukları tavır 'çifte standart' olarak yorumlandı.



GÖZLER 20 OCAK'TA
TRUMP'IN devir teslim törenine katılmayacağını açıklamasının ardından gözler 20 Ocak'a çevrildi. ABD medyasına göre Trump taraftarları ile seçimi kazanan 'ı destekleyenler arasında sadece başkentte değil ülkenin birçok bölgesinde sıcak çatışmalar çıkabilir.

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