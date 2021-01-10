Donald Trump'tan flaş karar! Hesabı silinince harekete geçti





'SUSTURAMAYACAKSINIZ'

Twitter, "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesap aktif kaldı. Bu hesabı kullanmaya başlayan Trump, "Uzun zamandır Twitter'ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum ve Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı bu platformdan kaldırmak için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır" dedi. Kısa süre sonra Twitter, bu paylaşımı da sildi. Twitter ayrıca, Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabını da askıya aldı. Facebook ve Instagram da Trump'ın paylaşımları nedeniyle, başkanın her iki platformadaki hesaplarını geçici olarak askıya almıştı.