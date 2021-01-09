Twitter'ın skandal Trump kararının perde arkası belli oldu! Amaç Biden'ın gözdesi olmak

ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, farklı kesimlerde tepkilere yol açtı. Twitter'ın bu skandal hamlesi sonrası harekete geçen Trump, kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı. Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız" dedi.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL