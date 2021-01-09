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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Twitter'ın skandal Trump kararının perde arkası belli oldu! Amaç Biden'ın gözdesi olmak Twitter'ın skandal Trump kararının perde arkası belli oldu! Amaç Biden'ın gözdesi olmak ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, farklı kesimlerde tepkilere yol açtı. Twitter'ın bu skandal hamlesi sonrası harekete geçen Trump, kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı. Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız" dedi. Giriş Tarihi: 09.01.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 16:32
CNN'deki habere göre, Trump'ın kampanyasının sosyal medya yöneticisi Mike Hahn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gazetecilerin Trump'ın yaptığı bir açıklamayı paylaştığında da Twitter'da yasaklanıp yasaklanmayacağını merak ettiğini söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Twitter'ın bir sözcüsü, "gazetecilerin, Trump'ın açıklamalarını paylaşmasıyla" ilgili soru üzerine, başkan hakkında haber yapan biriyle, hesabının yasağını aşmak için başkan tarafından kullanılmasına izin veren biri arasında fark olduğunu vurguladı.
"TWİTTER, BİDEN HÜKÜMETİNİN GÖZÜNE GİRMEK İSTİYOR"
Kuzey Carolina Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümünden Shannon McGregor, Twitter'ın bunu ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden yönetiminin gözüne girmek amacıyla yaptığını söyledi.
Trump'ın iktidarda iki haftadan az zamanı kaldığına işaret eden McGregor, Twitter'ın bu adımının başkanı görevden almayı kolaylaştırdığını kaydetti.
Muhafazakar düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'ın Başkanı Kay James, yaptığı paylaşımda, "Big Tech, ABD başkanıyla yetinmeyecek." dedi.
Uzun süre Trump'a yumuşak davranmakla suçlanan Twitter'ın başkanlık kampanyasının ilk günlerinden itibaren Trump'ı daha agresif bir şekilde denetlemeye başladığı belirtiliyor.
MICHELLE OBAMA, TRUMP'IN TÜM PLATFORMLARDA YASAKLANMASINI TALEP ETTİ
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, çarşamba günkü ABD Kongre binasına yapılan baskının ardından Trump'ın tüm platformlarda yasaklanmasını talep etti.