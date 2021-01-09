ABD'liler ne diyor? Trump görevden alınmalı mı? Anket sonuçları yayınlandı!

GÖREVDEN ALINMALI

ABD'de çarşamba günü Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından, olayların sorumlusu olarak görülen Donald Trump'a yönelik tepkiler devam ediyor. Reuters ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı bir ankette, halkın yüzde 57'sinin Trump'ın görev süresi bitmeden bir an önce görevden alınmasını desteklediğini ortaya çıkardı.