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Son dakika: "Dengesiz bir başkanı engellemeliyiz! Donald Trump savaş başlatıp nükleer saldırı düzenleyebilir"

Son dakika haberi...ABD Başkanı , ABD Genelkurmay Başkanı ile Başkan 'ın herhangi bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri konuştu. ABD Başkanı Trump 'ın önünde miting düzenlemiş ve miting alanındaki göstericiler Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Dengesiz bir başkanı engellemeliyiz! Donald Trump savaş başlatıp nükleer saldırı düzenleyebilir

ABD Kongresinin Trump'ı destekleyen göstericilerce basılması üzerine çıkan siyasi kriz devam ediyor.

Trump'ın Anayasanın 25'inci maddesi gereğince görevden alınmasını isteyen Pelosi, bu kez üyelerine gönderdiği mektupta yeni bir tartışma başlattı.

GÖREVDEN ALMALIYIZ

Pelosi, mektubunda, Senatodaki Demokrat lider ve kendisinin Başkan Yardımcısı 'i aradığını, ondan Trump'ı görevden alması için kabinede gerekli zemini oluşturmasını istediklerini aktardı.

Mektuptaki "Dengesiz bir başkanın nükleer kodları kullanmasını engelleme" alt başlığında şu ifadeler yer aldı:

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"DENGESİZ BAŞKAN"

"Bu sabah Genelkurmay Başkanı ile dengesiz bir başkanın bir savaş veya nükleer kodlara erişip bir nükleer saldırı başlatmasını engellemek için mevcut tedbirleri ele aldık. Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız."

Pentagon'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump 'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

BIDEN TESCİLLENDİ

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu. Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan 'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.

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