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Son dakika: Trump'a yine sosyal medya sansürü! 24 saat boyunca paylaşım yapamayacak

merkezli sosyal paylaşım platformu , Başkan 'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti. Diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu. 'dan yapılan açıklamada da, şiddet tehditleri ve kural ihlalleri devam ettiği taktirde Trump'ın hesabının askıya alınacağı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika: Trump'a yine sosyal medya sansürü! 24 saat boyunca paylaşım yapamayacak

Sosyal medya devlerinden , 'ne düzenlenen baskının ardından Başkan 'ın hesabını 12 saat boyunca kilitlendiğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu.



Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent 'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.


Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitlendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN 24 SAATLİK ENGELLEME
merkezli sosyal paylaşım platformu ise, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.

PAYLAŞIMI ENGELLENMİŞTİ
Facebook ve Twitter, baskını sonrası Trump'ın bazı paylaşımlarını gerginliği tırmandırma riski taşıdığı gerekçesiyle kaldırmıştı. Twitter daha sonra Trump'a 12 saat engelleme getirildiğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından taraftarlarına "itidal" çağrısında bulunurken, "Bugün�� de sonsuza kadar hatırlayın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.



DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINI BASMIŞTI
önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.



Kongredeki 'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

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