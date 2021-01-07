Son dakika: Trump'a yine sosyal medya sansürü! 24 saat boyunca paylaşım yapamayacak

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN 24 SAATLİK ENGELLEME

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook ise, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.



Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.



Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.