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ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

'de 'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, Kongre binasını bastı. 4 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskında çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Olayların arkasında ise aşırı sağcı grup bulunuyor. Peki kimdir bu Proud Boys? İşte haberin detayları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Olaylarda, 4 kişi hayatını kaybetti, en az 52 kişi gözaltına alındı.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Olayların fitili ise Proud Boys'un toplantı öncesi yaptığı protesto çağrısıyla yakıldı.

Peki bu Proud Boys (Gururlu Çocuklar) nasıl ortaya çıktı, kimlerden oluşuyor, ne istiyorlar?

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kurulan Proud Boys, aşırı sağcı, göçmen karşıtı, tamamı erkeklerden oluşan bir grup.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Grubun adı, Disney filmi Aladdin'in müzikal versiyonundan bir şarkıdan geliyor.

Grup üyelerinin çoğunun sokak şiddeti geçmişi bulunuyor.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Trumpçı fikirleri ve geleneksel cinsiyet rollerini savunan grup üyeleri, kendilerini batılı bir şovanist olarak tanımlıyor.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Üyeler genellikle üzerinde sarı şeritler bulunan siyah tişörtler ve üzerinde "Make America Great Again" şapkalar giyiyor. Bazı üyeler üzerinde "Antifa avlanma izni" yazan miğferler takıyor.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Proud Boys ve bağlı gruplar, son iki yılda, başta Oregon, Washington ve New York'ta olmak üzere, birçok şehirde şiddetli sokak mitinginde Antifa ile karşı karşıya geldi.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Antifa ise ABD'de beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve neo-Nazi anlayışını destekleyen aşırı sağcı gruplara tepki olarak oluştu.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Proud Boys, beyaz üstünlükçü, anti-semitik, ırkçı veya faşist oldukları iddialarını reddediyor.

Kendilerini her şeyden önce muhafazakar olarak görüyorlar. Amerika'yı kurtaracak şeyin muhafazakarlık olduğunu düşünüyorlar.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Proud Boys, Başkan Donald Trump'ı açıkça destekleyerek nam saldı. Aynı zamanda Trump tarafından da açık şekilde destekleniyorlar.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

GRUBUN MEVCUT LİDERİ KİM?

Proud Boys'un şimdiki lideri Enrique Tarrio.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

ABD'de Küba asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğdu, iki yıldan fazla süredir aşırılık yanlısı gruba liderlik ediyor.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Tarrio yürüyüşteyken hep aynı kıyafeti giyiyor. Başında beyzbol şapkası, güneş gözlüğü, sarı ve siyah polo tişört ve sırtında kurşun geçirmez yelek...

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Grubun tüm protestolarında yer alan Tarrio, Washington'daki yürüyüşte yer alamadı.

Çünkü kongre binasının basıldığı günün hemen öncesinde Tarrio'nun Washington'a girişi yasaklandı.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Miami'de ikamet eden Enrique Tarrio, bugün şehre girdikten kısa süre sonra gözaltına alındı.

Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube, grubu platformlarından yasakladı ve üyeler daha az popüler ağlara yönlendirildi.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Grup sözcüsü kendilerine katılmak isteyenlere ise şu mesajı veriyor:

"Ne renk olduğunuz veya geçmişinizin ne olduğu umurumuzda değil. Amerika'yı seviyorsanız. Sizi bir kardeş olarak görüyoruz"

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Proud Boys'u bir nefret grubu olarak tanımlayan bir yasal savunma örgütü olan The Southern Poverty Law Center'a göre grup, "Müslüman karşıtı ve kadın düşmanı söylemiyle" tanınıyor.

SPLC, grubun şiddet eğilimleri hakkında yıllardır uyarılarda bulunuyor.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

SOKAKTAKİ ŞİDDETİN GÖRÜNÜR BİR PARÇASI

Proud Boys'un gösterileri sık sık kavgalara ve şiddete dönüştüğü için sosyal huzursuzluğun giderek daha görünür bir parçası haline geldi.

Proud Boys Ağustos ayında Michigan, Kalamazoo'da aşırı sağ karşıtı grupla karşı karşıya gelince kolluk kuvvetlerinin devreye girmesini gerektiren kavgalar yaşandı.

ABD'de kongre işgalinin ardında onlar var! Kim bu Proud Boys?

Geçen hafta sonu Portland, Oregon'da yüzlerce insan Proud Boys tarafından düzenlenen bir miting için toplandı.

Kolluk kuvvetleri mitingin ciddi bir şiddet olmadan sona erdiğini söylese de, videolarda mitingde ciddi şiddet olayları yaşandığı görüldü.

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