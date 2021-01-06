Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Kongreye girmeye çalıştılar

Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Kongreye girdiler
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de "Amerika'yı Kurtar" mitingi düzenleyerek "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" diyerek seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yinelemişti. Söz konusu mitingin ardından Trump destekçileri barikatları aşarak Kongre binasına girdi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingine başkent Washington DC'de başlamış seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın düzenlediği mitingin ardından ABD'de tansiyon iyiden iyiye arttı.
Kongreye girmek isteyen binler ve polis birbirine girdi.
Barikatları aşan Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Olayların ardından Biden'ın tescil oylaması durduruldu.
ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.
ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.
ABD Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.
ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.