07 Ocak 2021, Perşembe
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Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Kongreye girdiler

Başkanı , başkent 'de "Amerika'yı Kurtar" mitingi düzenleyerek "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" diyerek seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yinelemişti. Söz konusu mitingin ardından Trump destekçileri barikatları aşarak Kongre binasına girdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Kongreye girmeye çalıştılar

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingine başkent Washington DC'de başlamış seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Kongreye girmeye çalıştılar

Trump'ın düzenlediği mitingin ardından ABD'de tansiyon iyiden iyiye arttı.

Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Kongreye girmeye çalıştılar

Kongreye girmek isteyen binler ve polis birbirine girdi.

Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Kongreye girmeye çalıştılar

Barikatları aşan Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Olayların ardından Biden'ın tescil oylaması durduruldu.

Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.

Trump mitinginin ardından ABD karıştı! Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.

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