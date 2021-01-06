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ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama! "Asla pes etmeyeceğiz"

Başkanı , başkent ’de “’yı Kurtar” mitinginde yaptığı konuşmada, “Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz” diyerek seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yineledi.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama! Asla pes etmeyeceğiz

Başkanı , "'yı Kurtar" adlı mitingine başkent 'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


"PENCE DOĞRU OLANI YAPARSA SEÇİMİ KAZANIRIZ"

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı 'in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir, umarım. Çünkü Mike doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence'in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız" dedi.



CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLADI

Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, "Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika'yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz" dedi.

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