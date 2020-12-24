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Son dakika: Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , Azerbaycan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İlham Aliyev’in tebrik etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü telefonda kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Aliyev'in doğum gününü tebrik ederek, ailesi ve milletiyle sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür olması temennisinde bulundu.

Aliyev'in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için Aliyev'e teşekkür etti.

Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

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