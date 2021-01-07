08 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Rusya'dan ABD'deki olaylara ilişkin ilk resmi açıklama

’dan, destekçilerinin Kongre binası baskını ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , “’nin ülke tarihine geçen bu trajik olayı geride bırakmasını umuyoruz” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika: Rusya'dan ABD'deki olaylara ilişkin ilk resmi açıklama

destekçilerinin Kongre binası baskını ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin 'daki ilk resmi değerlendirme Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapıldı.

Zaharova, sosyal medya hesabı üzerinden 'de yaşanan gelişmeleri ele aldığı bir paylaşımda bulunarak, "Yaşananlar ABD'nin iç meselesi ancak ülkedeki seçim sisteminin çok eski olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu sistem modern demokratik standartları karşılamıyor ve çok sayıda ihlale yol açıyor" dedi.

Zaharova ABD basınına da değinerek, "ABD basını, siyasi güç mücadelesinin aracı haline geldi. Söz konusu durum, Amerikan toplumunda şu anda gördüğümüz bölünmenin sebebini oluşturuyor. ABD'nin ülke tarihine geçen bu trajik olayı saygın bir şekilde geride bırakmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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