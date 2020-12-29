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Hastane önlerine çadır kurulacak! Saatlerce ambulans içinde bekliyorlar

Son dakika haberi... 'de artan sayıları ve koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından hastanelerin dışındaki alanlara çadırların kurulması planlanıyor. İngiltere'de hastanelerde yer olmaması nedeniyle çok sayıda hasta hastaneye getirildikten sonra ambulans içinde saatlerce bekletiliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Hastane önlerine çadır kurulacak! Saatlerce ambulans içinde bekliyorlar

'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün etkisiyle vakaların artması üzerine hastanelerin dışarıda çadırlar kurmayı düşündüğü belirtildi.

HASTANELER ÇOK YOĞUN

İngiliz Tabipler Birliğinden Simon Walsh, yerel haber ajansı PA'e yaptığı açıklamada, ve ülkenin güneydoğusundaki birçok hastanenin çok yoğun çalıştığını söyledi.

HASTALARI KOYACAK YER YOK!

Hastanelerin kriz toplantıları yapıp, izin günlerinde personelden mümkünse işe gelmelerini istediklerini belirten Walsh, "Pek çok acil servisin dışında ambulans kuyrukları oluşuyor. Hastalar, müdahale edilene kadar saatlerce ambulanslarda bekliyor çünkü onları koyacak yer yok." ifadesini kullandı.

ÇADIR ÇÖZÜMÜ

Walsh, tüm acil servislerin aşırı hasta artışıyla başa çıkmak için bir planı olduğunu vurgulayarak, "Hastaneler, büyük olaylarda görebileceğiniz türden çadırları kurmayı bile düşünüyor. Bu planlar, çadırların genellikle hasta sınıflandırılmasının yapılacağı bir alan olarak kullanılmasını içeriyor. Çünkü acil servislerde bir seferde gelen çok sayıda hasta için yer yok." diye konuştu.

ÖLÜM SAYILARI ZİRVEDE

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 21 bin 286 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1529'u yoğun bakımda bulunuyor.

REKOR KIRILMIŞTI

Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün görüldüğü ülkede, "dün 41 bin 385 ile salgın sırasında günlük en büyük sayısı" kaydedilmişti. İngiltere, 71 bin 109 can kaybı ile Avrupa'da 'dan sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke konumunda.

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