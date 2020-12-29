Hastane önlerine çadır kurulacak! Saatlerce ambulans içinde bekliyorlar

ÇADIR ÇÖZÜMÜ

Walsh, tüm acil servislerin aşırı hasta artışıyla başa çıkmak için bir planı olduğunu vurgulayarak, "Hastaneler, büyük olaylarda görebileceğiniz türden çadırları kurmayı bile düşünüyor. Bu planlar, çadırların genellikle hasta sınıflandırılmasının yapılacağı bir alan olarak kullanılmasını içeriyor. Çünkü acil servislerde bir seferde gelen çok sayıda hasta için yer yok." diye konuştu.