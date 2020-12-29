SON DAKİKA | Avrupa Birliği Covid-19 aşısında hayal kırıklığı yaşadı

AB şu ana kadar AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz doz aşı almak için anlaşma yapmıştı.