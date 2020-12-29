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SON DAKİKA | Avrupa Birliği Covid-19 aşısında hayal kırıklığı yaşadı

Avrupa Birliği üye ülkeleri aşı alımı için anlaşma yaptıkları ilk şirket olan AstraZenaca'nın ürettiği aşıya Avrupa İlaç Ajansı'ndan () kötü haber gedi. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi EMA  ile  tarafından geliştirilen aşıya ocak ayı içinde onay tavsiyesi vermesi beklenmiyor. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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'nın İcra Direktörü Yardımcısı Noel Wathion, Belçika basınına yaptığı açıklamada, İsveç ve ortaklı şirketin EMA'ya şu ana kadar sadece klinik deneyleri hakkındaki veriyi sunduğunu, şartlı pazar yetkilendirmesi için bunun yeterli olmadığını söyledi.

Aşının kalitesi hakkında daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirten Wathion, AstraZeneca'nın onay için bir başka şart olan resmi başvuruyu da yapmadığını, bu sebeplerle ocak ayı içinde onay için tavsiye kararı almalarının mümkün görünmediğini aktardı.

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EMA şu ana kadar BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşıya onay için tavsiye kararı aldı. Komisyonu da 21 Aralık'ta aşının AB içinde kullanımına onay verdi ve AB genelinde 27 Aralık'ta aşılamalar başladı.

EMA, Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının değerlendirmesini de sürdürüyor. Moderna aşısı hakkındaki kararın ocak başında verilmesi bekleniyor.

AstraZeneca'nın aşısına artık AB'nin parçası olmayan İngiltere'de 4 Ocak itibarıyla onay verilmesi bekleniyor.

AB şu ana kadar ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz doz aşı almak için anlaşma yapmıştı.

AB'nin aşı alımı için anlaşma yaptığı ilk şirket AstraZeneca olmuştu.

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