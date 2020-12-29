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Son dakika: ABD yine zirvede: O ülkelerdeki vaka sayıları alarm veriyor

Dünya genelinde sayıları ve korona nedeniyle can kaybı sayısı hızla artarken, yine vaka sayısı artışında zirvede yer aldı. Son 24 saat ile birlikte toplam can kaybının 343 bine yükseldiği ABD'yi takip ediyor... İşte dünyada en çok vaka sayısının olduğu 5 ülke...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: ABD yine zirvede: O ülkelerdeki vaka sayıları alarm veriyor

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 24 artarak 343 bin 211'e ulaştı.

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CAN KAYBI ARTIYOR

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 209 bin 252 artışla 19 milyon 789 bin 239'a çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 1 günde 2 bin 24 artarak 343 bin 211 oldu.

TEST SAYISI 250 MİLYONA YAKLAŞTI

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 700 bini geçerken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 250 milyona yaklaştı.

O EYALET YİNE ZİRVEDE

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 200 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 715 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 280 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 518 ile ilk sırada yer alıyor.

DÜNYADA SON DURUM

ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 224 binden fazla vakayla takip ediyor.

Hindistan'ı ise 7 milyon 506 bini aşan vakayla takip ediyor.

ise 3 milyon civarındaki vaka sayısı ile dünya genelinde 4. sırada yer alıyor.

ise Rusya'yı 2.5 milyon vaka ile takip ediyor.

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