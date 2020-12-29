Son dakika | Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba: Rus aşısı hibrit silahlarından birisi

"16 MİLYON DOZ AŞIYI ÜCRETSİZ ALACAĞIZ"

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde COVAX'tan 8 milyon doz aşıyı ücretsiz alacağını duyurmuştu. Devlet Bakanı Oleg Nemchinov aşı hakkındaki gelişmeler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceki anlaşmalarımızda 4 milyon vatandaşımız için gerekli olan 8 milyon doz aşıyı ücretsiz alacaktık ancak bu 2 katına çıktı ve 8 milyon vatandaşımız için 16 milyon doz aşıyı COVAX'tan ücretsiz alacağız. Daha sonra Amerika'da, Kanada'da ve Avrupa Birliği'nde onay almış aşıları kendimiz temin ederek vatandaşlara sunacağız" ifadelerini kullandı.

