30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba: Rus aşısı hibrit silahlarından birisi

Son dakika | Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba: Rus aşısı hibrit silahlarından birisi

, tarafından korona virüse karşı üretilen aşının, kendileri için bir hibrit silah olduğunu ifade etti. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde ’tan 8 milyon doz aşıyı ücretsiz alacağını duyurmuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
ABONE OL

, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, 'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kendileri için hibrit silah olduğunu ifade etti.

Bakan Kuleba, "Aşıyı elde etmenin bazı yolları var. Ya Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı () üzerinden talep de bulunacaksınız ya da üreticilerle doğrudan irtibat kurarak onlardan satın alacaksınız. Rus aşısına gelince, bu bizim karşımızdaki hibrit silahlarından birisidir" dedi.

"16 MİLYON DOZ AŞIYI ÜCRETSİZ ALACAĞIZ"

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde COVAX'tan 8 milyon doz aşıyı ücretsiz alacağını duyurmuştu. Devlet Bakanı Oleg Nemchinov aşı hakkındaki gelişmeler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceki anlaşmalarımızda 4 milyon vatandaşımız için gerekli olan 8 milyon doz aşıyı ücretsiz alacaktık ancak bu 2 katına çıktı ve 8 milyon vatandaşımız için 16 milyon doz aşıyı COVAX'tan ücretsiz alacağız. Daha sonra Amerika'da, 'da ve Avrupa Birliği'nde onay almış aşıları kendimiz temin ederek vatandaşlara sunacağız" ifadelerini kullandı.

Hangi korona virüs aşısı nasıl üretildi? | Dünyayı hangi Covid-19 aşısı kurtaracak? | BioNTech / Pfizer | Sputnik V | Moderna | Oxford / Astra Zeneca | Sinovac HANGİ KORONA VİRÜS AŞISI NASIL ÜRETİLDİ? | DÜNYAYI HANGİ COVİD-19 AŞISI KURTARACAK? | BİONTECH / PFİZER | SPUTNİK V | MODERNA | OXFORD / ASTRA ZENECA | SİNOVAC

SON DAKİKA | Putin önerdi Başkan Erdoğan talimat verdi! İki ülke arasında flaş COVID-19 aşı anlaşması SON DAKİKA | PUTİN ÖNERDİ BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! İKİ ÜLKE ARASINDA FLAŞ COVID-19 AŞI ANLAŞMASI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA