"ERMENİLERİN BAŞINA GELENLER BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR"

Türk SİHA'larının her şeyi hedeflediğini belirten Kalenderidis, "Dağlık Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" ifadelerini kullandı.

"YUNAN HÜKÜMETİ NEDEN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

Türkiye'nin adalar üzerinde alçak uçuş yaparak Yunan egemenliğini ihlal ettiğini öne süren Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz" dedi.