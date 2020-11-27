27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türk SİHA'ları Yunan'ı korkuttu: Ermeniler gibi olacağız

Türk SİHA'ları Yunan'ı korkuttu: Ermeniler gibi olacağız

Yunan Milli İstihbarat Teşkilatının eski üyesi , katıldığı bir televizyon programında Türk 'larının Yunan adaları üzerinde cirit attığını belirterek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
ABONE OL
Türk SİHA'ları Yunan'ı korkuttu: Ermeniler gibi olacağız

Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP) eski üyesi , ülkesinde bir televizyon programına konuk oldu. Yenişafak'ta yer alan habere göre -Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalenderidis, Türk 'larının 'Yunan adaları' üzerinde cirit attığını ifade etti.

"ERMENİLERİN BAŞINA GELENLER BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR"
Türk SİHA'larının her şeyi hedeflediğini belirten Kalenderidis, "Dağlık Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" ifadelerini kullandı.

"YUNAN HÜKÜMETİ NEDEN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"
Türkiye'nin adalar üzerinde alçak uçuş yaparak Yunan egemenliğini ihlal ettiğini öne süren Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz" dedi.

Sözde Ermeni lider Arayik Harutyan'ı SİHA korkusu sardı! Kafasını çıkaramıyor SÖZDE ERMENİ LİDER ARAYİK HARUTYAN'I SİHA KORKUSU SARDI! KAFASINI ÇIKARAMIYOR
Rus medyası Türk SİHA'larını konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır değil RUS MEDYASI TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR: RUSYA SİHA SAVAŞINA HAZIR DEĞİL
SİHA korkusu Ermeni ordusunu sığınaklara indirdi SİHA KORKUSU ERMENİ ORDUSUNU SIĞINAKLARA İNDİRDİ
Ukrayna Türk yapımı SİHA satın almayı planlıyor UKRAYNA TÜRK YAPIMI SİHA SATIN ALMAYI PLANLIYOR
Yunan'ı SİHA korkusu sardı! ''Geri adım atarsak...'' YUNAN'I SİHA KORKUSU SARDI! ''GERİ ADIM ATARSAK...''

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA