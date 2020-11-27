Suudi Arabistan geri adım attı! Türkiye'ye yakınlaşma sinyali

Suudi Arabistan, Beyaz Saray'da kaldığı 4 yıl süresince Riyad'a destek veren ve bunun için pek çok adım atan Donald Trump'a nazaran Biden yönetiminin kendisine karşı daha az hoşgörülüğü olacağını düşünüyor. Yemen'deki Husiler gibi müttefikleri aracılığıyla Suudi Arabistan için tehdit oluşturan İran da Riyad'ın, bölgede aktif olan ve Tahran'la iyi ilişkileri bulunan Türkiye ile buzlarını eritme yoluna gitmesinde etkili olduğu ifade ediliyor. Sonuç olarak Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması mutabakatına bağlı kalacağı, öbür yandan ise Türk mallarını boykot çağrılarının eskisi kadar güçlü olmasa da devam edeceği değerlendiriliyor. İki ülkenin de ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkmasını beklemeden, buzları eritme yolunu seçtiği görülüyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)











