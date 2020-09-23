Yunan'da SİHA korkusu! ''Geri adım atarsak...''

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim Yunan medyasında da büyük yer kaplıyor. Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği yerli ve milli silahların Türkiye'yi bölgede ne kadar kavi bir duruma getirdiğini ve caydırıcı bir güç olduğunu dünyanın gözleri önüne seriyor. Yunanistan'da yayın yapan bir TV kanalında Yunan spiker Türkiye'nin yerli ve milli İHA ve SİHA'larını anlatırken, Yunan hükümetine bu atılımları gerçekleştiremediği için sitem ediyor.